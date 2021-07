Huracán Las Heras perdió con Cipolletti y suma 7 partidos sin ganar

Huracán Las Heras no consiguió un buen resultado en su visita a Río Negro, ya que fue derrotado por Cipolletti por 3 a 1. El partido correspondió a la fecha 13 de la Zona 1 del Torneo Federal A.

Lucas Mellado fue el encargado de abrir el marcador a los 26' de la primera etapa para los locales, mientras que antes del descanso Cristian Taborda, colocó el 2 a 0 parcial.

Lucas Agüero descontó para los mendocinos al inicio del complemento, pero la alegría duró poco para los dirigidos por Matías Minich, ya que a los 5' Juan Pablo Zárate convirtió el tercero para el equipo de Gustavo Raggio.

Con esta derrota los lasherinos acumulan siete partidos sin poder ganar y se ubica en las 13 posición con 12 puntos.

Huracán recibirá en la próxima fecha en el estadio General San Martín a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

Síntesis

Cipolletti 3: Facundo Crespo; Matías Carrera, Manuel Berra, Julio Sánchez, Leandro Wagner; Boris Magnago, Lucas Mellado, Brian Meza, Maximiliano López, Cristian Taborda, Juan Pablo Zárate. DT: Gustavo Raggio.

Huracán Las Heras 1: Daniel Moyano; Martín Correa, Adolfo Tallura, Marcos Barrera y Juan Manuel Marital; Agustín Verdugo, Luis Daher, Emiliano García y José Méndez, Javier Peñaloza y Lucas Agüero. DT: Matías Minich.

Goles: PT: 26' Mellado (C), 45' Taborda (C). ST: 1' Agüero (HLH), 5' Zárate (C)

Estadio: Campus 15 de Octubre.

Árbitro: Marcelo Sanz ( Mar del Plata).

Fotos: Gentileza Prensa Huracán Las Heras.