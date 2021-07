Histórico: con un mendocino, Los Pumas 7s ganaron el bronce

El “alma Puma” se impuso en Tokio 2020 y los dirigidos por Santiago Gómez Cora consiguieron la primera medalla olímpica de su historia.

Durante la madrugada de este miércoles, el seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas, superaron por 17-12 a su rival, Gran Bretaña y se quedaron con el tercer puesto del certamen de rugby olímpico.

La hazaña de los argentinos tuvo lugar en el estadio olímpico de la capital japonesa y se logró gracias a los tries que convirtieron Lautaro Bazán Vélez, Mardos Moneta e Ignacio Mendy; además de una conversión que corrió por cuenta de Santiago Mare.

Gran Bretaña, por su parte, arrancó el partido con una clara estrategia de aprovechar a sus hombres más veloces por las bandas y cuando no se habían cumplido ni dos minutos de comenzado el encuentro, Harris escapó al tackle de Bazán Vélez y apoyó la pelota en el ingoal, abriendo el marcador de esa forma para los británicos por 5 a 0.

Los Pumas, reaccionaron rápidamente ante la adversidad y con un juego ágil y pujante lograron revertir el marcador, con dos tries seguidos que corrieron por cuenta de Bazán Vélez y Moneta. Por su parte, Mare concretó una conversión y de esa forma los argentinos se fueron al intervalo con el marcador 12 a 5 por encima de los británicos.

Ausencias en Los Pumas que se sintieron en la cancha

Matías Osadczuk no estuvo en el encuentro luego de sufrir una rotura en los ligamentos de su rodilla izquierda y, por otro lado, Gastón Revol había sido suspendido y quedó afuera su chance de poder seguir participando en Tokio 2020.

Cuando el cansancio empezó a hacer mella en el equipo argentino, hubo cambios en pos de oxigenar al plantel que defendía un “uñas y dientes” la victoria conseguida hasta el momento pero a pesar de eso, Gran Bretaña, perseveró y con gran calidad de juego, dejó a Lindsay-Hague con una posibilidad que este aprovechó y cambió por try

Faltaban solo 4 minutos para que terminara el encuentro y estaban empatados 12 a 12, pero en una jugada de Los Pumas y gracias a la velocidad de Ignacio Mendy, que se sacó a un británico de encima y enfiló derecho hacia el lingoal, el equipo argentino consiguió un nuevo try que los dejó al frente.

Un mendocino olímpico

Rodrigo Isgró, el mendocino que surgió del Mendoza RC y miembro de Los Pumas 7s, contó luego de la victoria argentina: “Esto no es un grupo de amigos, es una familia. Me explota de felicidad el corazón en el cuerpo. Estoy muy feliz. No sé qué más decir”.

Además, cabe destacar que Isgró, de apenas 22 años, entró luego de la hazaña en Japón en un selecto grupo de mendocinos que también consiguieron laudos olímpicos y entre los que se encuentran: Pablo Chacón (bronce en Atlanta 1996), Marina Di Giácomo (bronce en Atenas 2004) y Silvina D’Elia y Macarena Rodríguez (plata en Londres 2012).

Síntesis del partido

(17) Argentina: Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Santiago Alvarez Fourcade (capitán), Lautaro Bazán Vélez, Santiago Mare, Ignacio Mendy y Marcos Moneta. DT: Santiago Gómez Cora.

Luego ingresaron Luciano González Rizzoni y Felipe del Mestre.

(12) Gran Bretaña: Ben Harris, Alex Davis, Dan Bibby (capitán), Ollie Lindsay Hague, Harry Glover, Ethan Waddleton, Dan Norton.

Luego entraron Robbie Fergusson y Ross McCann.

Tantos en el primer tiempo: 2m. try de Harris (GB); 5m. try de Bazán Vélez (A); 6m. try de Moneta convertido por Mare (A). Resultado Parcial: Argentina 12-Gran Bretaña 5.

Tantos en el segundo tiempo: 3m. try de Lindsay-Hague convertido por Bibby (GB); 4m. try de Mendy (A).

Estadio: Olímpico (Tokio).

Arbitro: James Dolesman (Nueva Zelanda).