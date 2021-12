Histórico: Barracas Central ascendió a la Liga Profesional

Barracas Central ascendió por primera vez a la máxima categoría del fútbol argentino al vencer por 5 a 4 en definición por tiros penales a Quilmes tras empatar sin goles en los 90 minutos regulares de la final del Reducido de la Primera Nacional disputada en cancha de Racing Club.

Luego de un encuentro sumamente disputado como toda final, el Guapo se destacó desde los 12 pasos, acertando sus cinco remates, mientras que en Quilmes, Rafael Barrios falló el quinto remate del elenco Cervecero.

De la mano del relator Rodolfo De Paoli, Barracas Central jugará el próximo año en la máxima categoría del fútbol argentino. Hay que recordar que Tigre fue quien logró el primer ascenso, justamente ante Barracas, ganándole la primera final por 1 a 0.

El desahogo de De Paoli

Segundos después de haber logrado el ascenso, totalmente emocionado, el entrenador de Barracas dejó una frase desgarradora, mostrando su pasión por este deporte, siendo futbolista en su momento, y actualmente relator y DT: "No sabía leer, me llevaba hasta el recreo en el colegio. El fútbol me salvó".