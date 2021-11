El brasileño Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, cuestionó las convocatorias de Lionel Messi y Leandro Paredes al seleccionado argentino en condiciones físicas que le impidieron estar presentes en los últimos partidos del equipo.

"No estamos de acuerdo en dejar ir en la Selección a un jugador que, para nosotros, no lo hace, no está en condición física o está en el fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”, planteó Leonardo en declaraciones reproducidas por el diario francés Le Parisien.

Messi y Paredes, junto a Ángel Di María, arribaron al país para comenzar la preparación de los partidos ante Uruguay y Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas, que puede asegurar el boleto argentino al Mundial Qatar 2022.

El astro rosarino se perdió los dos compromisos con el club parisino la semana pasada, por Liga de Campeones y Ligue 1, por sus dolores en los isquiotibiales y la rodilla derecha, que motivaron un viaje relámpago a Madrid para tratarse en una clínica especializada.

Desde el inicio de la temporada, Messi jugó 595 minutos con el Paris y 450 con la Albiceleste, motivo que ya había generado las primeras críticas de Leonardo: "Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses pasó más tiempo con su Selección que acá. En la anterior fecha FIFA jugó tres partidos y ahora tiene problema musculares”.

La normativa FIFA actual establece que los clubes deben ceder a los jugadores a las selecciones, sin considerar atenuantes como el hecho de no estar en plenitud física, lo que se manifestó en este caso con Messi y Paredes.

El exfutbolista de Boca, por caso, no jugó para el PSG desde que se reintegró de la anterior citación al seleccionado argentino en octubre, lo que motivó un comunicado del club para avisar que no tendría el alta hasta después de la actual ventana de noviembre.