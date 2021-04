Habló Mario en Vorterix: "Mis tiempos no son los de Boca"

Mario Pergolini, quien renunció ayer a la vicepresidencia de Boca Juniors, brindó detalles de su polémica decisión "irrevocable" según él mismo, y expuso sus sentimientos en su programa radial "Maldición" que se transmite por Vorterix.

El empresario dijo hoy que, "si uno no puede llevar a cabo un plan, lo que tiene para hacer, se tiene que correr de los lugares y no quedarse simplemente por que el lugar es bueno, o es importante", y agregó "Me parece que ocupar lugares por ocuparlos nada más, por haberlos conseguido y dormirte en eso, no tiene sentido"

Pergolini se fue del cargo a poco más de un año y tres meses, asegurando: "A los mejor los tiempos de las instituciones no son mis tiempos, y a lo mejor lo que yo quiero hacer en poco tiempo, por que creo que se puede hacer, no se pueden llevar a cabo y hay que escucharla opinión de todos" aseveró.

El detonante se habría dado principalmente luego de que el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme impulsara una cuenta de Instagram y Youtube del predio de Ezeiza que choca directamente con el canal oficial del club.

"Más allá de los enojos momentáneos que produce la frustración de uno, hay que tomar decisiones y es mejor tomarlas temprano, que tarde" expuso el conductor admitiendo que su decisión le produjo tristeza y pidió disculpas por si decepcionó a algunas personas y por haber puesto el compromiso para cumplir cosas que no pudo llevar adelante

Sin embargo, continuó Pergolini, luego notó "que no podía llevar a cabo" su "visión" y agregó: "Creo que el club lo va a hacer, tarde o temprano. Yo necesito ser más ejecutivo.

Pergolini reiteró la explicación que dio ayer y expuso que no encontraba la forma para "hacer", que intentará seguir sumando como el hincha que es, pero que no tiene la capacidad para generar empatía, para lo que cree que hay que llevar adelante en cuestiones tecnológicos.

En tanto, nombró a Riquelme dejando de lado algunos rumores de una posible discusión y lo calificó como "ídolo indiscutible" pero que quizá actualmente no comparte las mismas visiones, o no sabe cómo "serviles" a ellos para que todo funcione.

Durante sus dichos dejó entrever su pasión y cariño, desde chico con los colores azul y oro y finalizó alagando a Ameal actual presidente: "Es un club muy intenso, con muchas voces, con muchos intereses distintos, pero lo que no tengo duda es que quién lo está llevando adelante es un tipo que realmente piensa en Boca, lo he dicho muchas veces" , "estamos en buenas manos".