Gutiérrez apabulló a Talleres y es campeón de la Liga Mendocina

De la mano de un Salinas intratable (protagonista de un hat trick que será inolvidable para él), Gutiérrez Sport Club despachó a Andes Talleres por 5 a 2 y se consagró ganador de la Copa Guillermo Pereyra y torneo transitorio 2020, que organizó la Liga Mendocina de Fútbol.

El equipo que dirige Rodrigo Alessandrello, con la obtención del título, se ganó un cupo para participar en el próximo torneo Regional Amateur. El último campeonato de temporada logrado por el Celeste, en lo que hace a Liga Mendocina, había sido en 1988.

Se vivió un partido emocionante, con siete goles, golpe por golpe. Como apuntamos la gran figura del Celeste -y del partido- fue el delantero Nicolás Salinas, que marcó tres goles.

Foto/ Gentileza Liga Mendocina

No obstante el Matador fue el primero en golpear, a los 27 minutos del primer tiempo, cuando Joaquín Royo marcó un verdadero golazo para el 1-0 parcial.

Poco y nada le duró la alegría a Talleres, ya que a los 30 Tejerina igualó el partido en el estadio Albirrojo.

En el complemento, el Matador tuvo dos minutos fatales, a los 10’ Manino vio la roja y tan solo dos minutos después Nicolás Salinas marcó de penal el 2 a 1 para Gutiérrez y el primero de su cosecha personal. A los 20 minutos y con uno menos, Talleres igualó el partido gracias al tanto de Agustín Sanfilippo.

A los 29’ apareció nuevamente Nicolás Salinas para poner en ventaja a Gutiérrez y marcar el 3 a 2.

A los 38 minutos el Perro liquidó el partido. Reapareció Nicolás Salinas para anotar el 4 a 2 y su tercer tanto en la final. A los 47 Sambay decoró el 5 a 2.

El Perro fue un merecido campeón ya que terminó el torneo invicto y conformó una de las formaciones más regulares. Coronó su campaña con un campeonato de la mano de Rodrigo Alessandrello y de un equipo de buenos futbolistas que se dieron un gustazo grande en este tiempo raro de pandemia.

Síntesis

Gutiérrez: 5

Talleres: 2

Estadio: San Martin

Goles: PT 27’ Royo (AT), 30’ Tejerina (G). ST: 12’ Salinas (G) de penal. 20’ Sanfilippo (AT), 29’ y 38’ Salinas (G), 47’ Sambay (G)

Expulsado: ST 10’ Manino (AT)

Arbitro: M. Araujo