Gran triunfo de Lucas Vicino en el TC Mouras

Lucas Vicino fue el gran protagonista de la cuarta fecha del TC Mouras. En una actuación de menor a mayor desde que salió a pista en los entrenamientos del vienes, el piloto mendocino terminó quedándose con un triunfo inobjetable, dominando de punta a punta.



El oriundo de Maipú, con el Chevrolet atendido por el Dole Racing, comenzó a construir su primera victoria en la divisional desde la serie clasificatoria. Gracias a la gran clasificación del sábado bajo la lluvia, Vicino partió primero en la segunda batería y tras cuatro vueltas a ritmo de clasificación, se quedó con el triunfo y con el mejor registro, que le permitió largar la competencia final desde la mejor colocación.



Ya en la final, Vicino dominó las acciones desde el semáforo verde, aprovechando una excelente largada para tomar la punta. Con el correr de las vueltas, gracias a un gran ritmo y un manejo sin errores, el mendocino mantuvo la diferencia con sus rivales, llegando a la bandera a cuadros sin complicaciones, aventajando a Jeremías Olmedo y Maximiliano Vivot. Con esta victoria, ascendió hasta la cuarta ubicación del campeonato, con 124 unidades, a 42.5 del líder, Jeremías Olmedo.

"Estoy muy contento y muy feliz por mi primera victoria en el. Una vez que largué traté de ir lo más rápido posible y me escapé en las primeras vueltas. Desde mitad de competencia en adelante comencé a tener problemas con la caja de cambios, el powershift no funcionaba cuando movía para atrás, entonces perdía un poco de tiempo. Pero el auto venía con un funcionamiento excelente", comentó Lucas."Quiero agradecerle a todo el Dole Racing por el gran trabajo realizado, a toda mi familia por el incansable apoyo, a todos los sponsors que me dan una mano y me permiten estar acá y también a toda la gente de Mendoza que estuvo alentándome desde allá, principalmente a mi mamá y mi abuelo ", agregó.El próximo compromiso detambién en el circuito de La Plata, pero en la versión con chicana.

Súper TC2000

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) se impuso en la segunda final del año del Súper TC2000, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

El inicio estuvo lejos de ser el esperado para "El Titán", que cayó del primero al cuarto puesto en pocos metros, superado por Facundo Ardusso (Honda New Civic), Bernardo Llaver (Chevrolet) y Julián Santero (Toyota). Canapino no se resignó y en sólo tres giros logró recuperar terreno hasta colocarse detrás del piloto de Las Parejas, en una carrera que evidenció muchos adelantamientos producto de la utilización del Push To Pass.

Tomás Cingolani protagonizó un fuerte despiste en la vuelta 18, que requirió el ingreso del Auto de Seguridad y la primera neutralización de la final. En la reanudación Canapino puso en juego el Push To Pass y lo hizo a la perfección para superar a Ardusso y volver a la posición inicial.

El piloto del Equipo Pro Racing no dejó dudas y selló el triunfo en la segunda fecha de la temporada, acompañado por Ardusso y el mendocino Julián Santero en el podio porteño.

Leonel Pernía (Renault Fluence), Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), Damián Fineschi (Renault Fluence), Matías Milla (Renault Fluence), Marcelo Ciarrocchi (Citroën C4 Lounge), Fabián Yannatuoni (Honda Civic) y Franco Vivian (Toyota Corolla) completaron las principales posiciones. El 4to puesto de hoy, deja a Pernía en la cima del torneo, con 39 puntos. Santero es segundo con 34 y Canapino tercero con 31.

Para la próxima cita, el STC2000 se trasladará hasta la provincia de Córdoba , para disputar la tercera fecha, en el autódromo Oscar Cabalén, el 11 de abril.