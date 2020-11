Gran fin de semana de Matías Rossi en el Cabalén

El bonaerense Matías Rossi, con Toyota Corolla, ganó hoy de punta a punta la segunda carrera del fin de semana del Súper TC2000, que por la quinta fecha del campeonato se disputó en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

No fue una buena jornada para los mendocinos ya que Julián Santero sufrió un choque en la primera vuelta y no alcanzó a realizar ningún giro y Bernardo Llaver culminó en la posición 15.



Rossi, oriundo de Del Viso superó con su Toyota, al cabo de las 36 vueltas al dibujo de 3.800 metros del Cabalén, al arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y al cordobés Ricardo Risatti (Toyota).



Detrás arribaron el porteño Franco Vivian (Toyota), el cordobés Tomás Gagliardi Genné (Fluence), el santafesino Fabian Yannantuoni (Honda Civic) y el cordobés Marcelo Ciarrochi (Citroen).



Cerraron los diez primeros, el tandilense Leonel Pernía, el santafesino Facundo Ardusso, los dos con Fluence, y el chaqueño Juan Manuel Silva (Honda).



La final del TC 2000, que se disputó a 24 giros al circuito de 3.800 metros, la ganó Tomás Cincolani (Renault Fluence), escoltado por el entrerriano Exequiel Bastidas (Toyota) y el quilmeño Tomás Fineschi (Peugeot).

Corridas seis fechas está al frente de las posiciones Cingolani (Fluence), con 151 puntos, seguido por el cordobés Facundo Marques (Fluence), 145, y el cordobés Matías Cravero (Citroën), 131.La cuarta fecha del torneo de la Fórmula Renault 2.0, a 15 giros, al trazado de 4.045 metros, la ganó el pinamarense Jorge Barrio, y completaron el podio el cordobés Isidoro Vezzaro, y el nativo de La Matanza, Buenos Aires, Lautaro Piñero.El campeonato del Súper TC2000, cumplidas cinco fechas, tiene como líder a Rossi (Toyota), con 88 puntos, y detrás se ubican Canapino (60) y Ardusso (52).La séptima fecha del Súper TC 2000 se correrá el 29 de noviembre en el autódromo porteño Oscar y Juan Gálvez.

Hamilton pone en duda su continuidad en la Fórmula 1

El piloto británico Lewis Hamilton aseguró que "no hay garantía" sobre su continuidad en la Fórmula 1, después de ganar hoy el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola, Italia, que le permitió a la escudería Mercedes alcanzar la Copa de Constructores por séptimo año consecutivo.



Consultado sobre el impacto que pudiera tener en el equipo la eventual salida del director general, el austríaco Toto Wolff, el séxtuple campeón mundial hizo una aclaración sorprendente que dejó en suspenso su permanencia en la categoría.



"Ni siquiera sé si voy a estar aquí el año que viene, así que no es realmente una preocupación para mí en este momento", respondió en conferencia de prensa, según refleja el sitio especializado Motorsport.



Hamilton, de 35 años, dueño del récord de victorias en la F1 (93), va camino a la conquista de su séptimo título, lo que igualaría la plusmarca del alemán Michael Schumacher como máximo campeón de la categoría.



El británico, sólo amenazado por su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, podría conseguir su nueva coronación en el Gran Premio de Turquía, el próximo 15 de noviembre.



"Me gustaría estar aquí el año que viene, siento que puede seguir adelante durante muchos meses, pero no hay garantía de eso con seguridad. Hay muchas cosas que me emocionan de la vida exterior, así que el tiempo lo dirá", abundó sobre su futuro.



Sobre su vínculo con el director de Mercedes, Hamilton contó: "Tenemos muchas conversaciones profundas, Toto y yo, así que soy muy consciente de dónde está mentalmente, y compartimos mucho y llevamos mucho peso juntos, creo".



"He estado aquí mucho, mucho tiempo. Definitivamente puedo entender el querer retroceder un poco y dar más tiempo a la familia y ese tipo de cosas", entendió sobre la postura de Wolff.