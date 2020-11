Gonzalo Bernal, el gran embajador mendocino en el mundo

El destacado polista de 39 años, casado con María Cecilia Moreno y padre de cuatro hijos, Felipe, de 10 años, Rufino 6 y los mellizos Aurora y Fidel, de 3 meses, hace 15 años que viaja por distintos países de Europa para llevar adelante su carrera deportiva.

Bernal nació en la ciudad de Mendoza y se fue a vivir a Córdoba, donde estuvo hasta los 4 años, para regresar luego a su provincia natal. Por la pandemia, el deportista, tuvo que pasar su primer invierno después de mucho tiempo en esta provincia. Completó sus estudios secundarios y se dedica profesionalmente a la práctica de ese deporte en el exterior, además de la venta de caballos de polo en nuestro país.

Explicó el polista que “generalmente en el polo, no jugamos en un solo equipo, este deporte se juega cuando una persona te contrata y jugas para ella. Podes jugar un mes para esa persona, después para otra 15 días y vas cambiando. Por eso acá en la Argentina, normalmente en Mendoza, donde yo estoy en la primavera no hay equipos, vamos cambiando siempre los equipos.

“El polo es el único deporte –dijo-, que si uno tiene plata puede jugar en cualquier nivel. Por ejemplo, a mi me contrata cierta persona y es jugador también del equipo. No me paga el equipo, sino lo que nosotros llamamos patrones, que son los que generalmente les pagan a los polistas”.

Comentó que “cuando comenzó la pandemia, el polo se paró en un cien por cien, por lo que no me subo a un caballo desde el 14 de marzo pasado. Recién ahora esta semana, se está abriendo para practicar y entrenar en el Club de Campo Mendoza”, ubicado en Guaymallén.

Más adelante, señaló que “yo arranqué tarde a jugar al polo, a los 18 años, generalmente se puede comenzar a los 7 u 8 años y mi primer viaje como profesional lo hice a los 24 y no he parado hasta ahora. He viajado por toda Europa, jugando en distintos niveles. Nosotros generalmente tenemos en Europa nuestros caballos, que uno los lleva de Argentina y los deja allá, que es como la organización que uno tiene para presentarse a jugar para las distintas personas y organizaciones que hay en el viejo continente.

“A los 24 años –agregó-, me fui a jugar a la India y estuve dos años allá, después fui a Bélgica donde permanecí durante 8 años. Después anduve por Holanda, Alemania, Italia, Francia, España, Inglaterra, estuve jugando por todos lados de Europa, gracias a Dios”.

También recordó que “en Mendoza jugué muchos años los torneos Vendimia y Bodeguero, que para la provincia son bastante importantes. Este año, habíamos logrado con Gonzalo Santo Tomás meterlo al Torneo Vendimia en la agenda provincial, la verdad que ese torneo tiene una trayectoria impresionante, en su momento diría que hace 50 años venían los mejores jugadores a Mendoza. A nivel nacional no competí mucho, porque generalmente lo hice en el exterior, pero estuve en algunos momentos muy cerca de las buenas organizaciones de Buenos Aires”.

“El mejor polo está en Buenos Aires”

Bernal consideró luego que “el mejor polo de la Argentina está en Buenos Aires que es el mejor del mundo y después pasa a ser el polo del interior, que son las demás provincias. La verdad que Mendoza, está bastante bien posicionada respecto a otras provincias. En Córdoba también hay buen polo, lo mismo en San Luis. Mendoza, al estar tan lejos de Buenos Aires, se le complica un poco, ya que el polo necesita una organización detrás de uno muy grande, necesitas muchos caballos, un petisero (conexión entre el caballo y el jinete), el traslado y un lugar para dejar los caballos, por lo que no es tan fácil movilizarse, pero Mendoza está bastante bien, un club pegado a la ciudad, que no lo tienen en otro lado y la verdad que es un privilegio”.

En ese sentido, consideró que el “el polo en Mendoza ha crecido bastante, existen más de 40 jugadores, hay bastante clubes y varias canchas en distintos puntos de la provincia y muchos chicos que están comenzando en este deporte. El polo acá en muy amateur, pero estamos bastante bien, hay un buen semillero, al margen que estamos muy lejos de Buenos Aires y el mundo del polo está ahí, nos movemos bastante bien con el polo en Mendoza.

“Con respecto a Europa –dijo-, competí bastante los últimos años en un equipo que se llama St. Mesme de París, pero este año ya no pude ir. Estaba viendo donde podía ir, no lo tenía muy claro. Con todo esto que se cerró por la pandemia, al final en Europa recién se pudo abrir para algunos clubes recién en julio, donde organizaron torneos muy chicos, con pocos argentinos y realizaron muchos torneos con jugadores locales”.

Además de dedicarse a su carrera profesional como polista, Bernal manifestó que “también me dedico en Argentina a la venta de caballos de polo. Este año no he podido hacer ni caballos de polo ni tampoco jugar ese deporte. Estoy viendo la posibilidad de hacer algo en el país, esperando que se acomode todo y poder seguir viviendo del polo, como gracias a Dios lo vengo haciendo hace 15 años”.

Más adelante, aseguró respecto a su destino europeo que “para el año que viene todavía no he cerrado nada con ninguna persona. Como generalmente la temporada de polo en Europa es de abril a setiembre, por lo general, en diciembre o enero uno recién sabe lo que va a hacer el otro año. El año pasado jugué en Francia, Italia y España, en diferentes clubes y lugares. En el polo se va cambiando continuamente de equipo, es por eso que actualmente no puedo decir donde iré a jugar el 2021 porque todavía no lo se”.

Finalmente, el polista mendocino aclaró que “yo no viajo con mi familia, esa es la parte mala de todo esto. Generalmente viajo solo y en 6 meses va mi familia un mes o vengo yo 15 días. Mi esposa es médica y generalmente nos manejamos de esta manera”, concluyó.