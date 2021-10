Gonzalo Abrego: "Nos ilusionamos con el título"

Godoy Cruz sigue disfrutando de un presente inmejorable, luego de conseguir por primera vez en su historia, el pase a las semifinales de la Copa Argentina. Es otras palabras, el Tomba está a dos partidos de ganar un título.

Gonzalo Abrego, quien fue la figura en la victoria ante Tigre por 1 a o, no ocultó su deseo y esperanza de que el equipo mendocino logre el tan ansiado campeonato. "Yo creo que nos van a respetar de otra forma a partir de ahora. Estamos ilusionados con el título, sabemos que estamos a dos partidos de conseguir la copa, vamos a dar todo para concretar el sueño", inició la charla en el programa radial Minuto 91.

Respecto a ser de la cantera de la institución, el volante resaltó que "hay varios compañeros con los que compartimos las inferiores y hoy estamos disfrutando de este presente. Es histórico llegar a esta instancia para el club y nosotros tenemos este privilegio de estar viviendo algo tan hermoso".

En el análisis de la victoria ante Tigre, confesó que "fue un partido duro que gracias a Dios, pudimos ganar. En el segundo tiempo, ellos se quedaron sin resto físico. Y ahí aprovechamos para crecer. No hicimos el mejor partido, pero fue tampoco creo que haya sido una mala actuación. No estuvimos finos en los últimos tres cuartos. Éramos candidatos a pasar y por cómo se dio el segundo tiempo, creo que es merecido".

Finalmente, se le consultó por la relación con el entrenador, Diego Flores, quien inyectó otra dinámica al equipo: "No nos ha dicho nada respecto a la canción de ´es el equipo del traductor´, no sabemos si le gusta o no. Si bien tuvo poco tiempo para trabajar en los primeros juegos, Diego Llegó y rápidamente nos impuso la intensidad que él quería".