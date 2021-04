Gonzalo Abrego, identidad y pasión Bodeguera

Abrego debutó en primera de la mano de Diego Martínez, en la Copa Diego Maradona. Fue ganando confianza con el correr de los partidos y hoy, de la mano de Sebastián Méndez, ha logrado un buena dupla en la mitad de la cancha junto al peruano Wilder Cartagena. Con 21 años, busca ser la bandera del hincha bodeguero dentro del rectángulo de juego.

"Pensamos que el encuentro con Talleres el domingo pasado lo podríamos haber ganado. Hicimos un gran partido, no era fácil salir adelante luego del 1-6 ante River, pero lo hicimos con mucha personalidad", expresó Gonzalo en diálogo con el programa radial Estación Godoy Cruz.

Si bien ha sido uno de los más regulares en el campeonato, Méndez ante River probó un nuevo sistema (5-3-2) y lo sacó del equipo titular. Al respecto, el joven volante comentó que "estamos todos para jugar. Respeto lo que decida el técnico y siempre voy a estar apoyando a mis compañeros al 100%".

Siguiendo con lo que le pide el DT, confesó que "el Gallego siempre me dice que me sienta libre. Que cuando pueda me suelte y pase al ataque. Me siento muy cómodo con la manera de jugar que propone el técnico y creo que el resto de mis compañeros también".

Finalmente y ante la consulta sobre qué tabla miran día a día, en referencia a la actual Copa de la Liga Profesional o a la de los promedios que volverán el próximo año, Abrego sentenció: "Miramos la del actual torneo. Queremos terminar lo más arriba posible y buscamos clasificar a la siguente etapa. Los promedios los miramos también, pero de reojo".

Continúan las obras en el Feliciano Gambarte

Cada día falta menos para la vuelta a casa y en Godoy Cruz los hinchas han aportado su granito de arena, con mano de obra o con la compra de materiales. Se trabaja a contrarreloj para llegar con todas las exigencias al sábado 10 de abril a las 14 hs, cuando el Bodeguero reciba a Arsenal de Sarandí.