Gómez pasa la escoba: los futbolistas que no seguirán en la Lepra

Gabriel Gómez demostró una vez más en Independiente Rivadavia, todos sus conocimientos y jerarquía. Agarró un equipo que había finalizado en la última ubicación y, prácticamente con el mismo plantel, hoy lleva a la Lepra a ser uno de los protagonistas de la categoría. Para seguir por esa vía, el Negro ha decidido meter mano en la plantilla, sobre todo con aquellos futbolistas que han sumado pocos minutos.

Emilio Porro y Lucas Fernández, serían los dos primeros en dejar el equipo. Ambos no renovarán sus vínculos, Porro principalmente por no ser tenido en cuenta para el siguiente semestre, mientras que con Fernández no se llegó a un acuerdo económico.

Además, los extranjeros Norman Brad Dayan (arquero sudafricano) y Kreven Iván Hernández (volante mexicano), al no ser del gusto del cuerpo técnico, también dejarán la institución, en este caso se romperá el vínculo que los unía con Independiente.

Gómez desea mejorar su plantel para pelear por un ascenso a primera división y es por eso que podrían haber más bajas, para intentar sumar experiencia y jerarquía. Por el momento, el conjunto Azul se encuentra segundo en la Zona B con 19 puntos, a dos unidades del único líder, Güemes de Santiago Del Estero. El próximo miércoles a las 15:30 hs está pactado el encuentro entre el conjunto mendocino e Instituto en la provincia de Córdoba, retomando la acción de la Primera Nacional. Sin embargo, los rumores con cada vez más grandes de que el parate por la pandemia continuaría algunos días más.

Maipú no se relaja:

El Cruzada continúa con la puesta a punto para el retorno del certamen, que para el equipo de Theiler sería el próximo jueves ante Chacarita en calle Vergara.

Amistosos productivos:

Gimnasia y Huracán Las Heras, disputaron dos encuentros en la jornada de este jueves, finiquitando detalles para la competencia. En el primero de los amistosos finalizó 1 a 1, con goles de Mondino y Nasta, mientras que el Lobo se quedó con el segundo duelo por 2 a 0, con tantos de Leguizamón y Marchiori.