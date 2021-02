Godoy Cruz y una prueba de fuego ante Estudiantes de La Plata

Desde las 17:10 hs, Godoy Cruz quiere continuar por la senda de la victoria, luego del triunfo ante Aldosivi en su debut en Mar Del Plata. Enfrente estará el siempre difícil Estudiantes de La Plata, que llega con el ánimo por las nubes por la remontada ante River el domingo pasado, donde venció al equipo de Marcelo Gallardo por 2 a 1 con diez futbolistas.

En las últimas horas, Ricardo Zielinski, entrenador del equipo platense (quien no confirmó el once titular para este sábado), dio su opinión sobre el Tomba, haciendo hincapié en lo mostrado ante Aldosivi: "Lo vimos, está como nosotros en el inicio de un trabajo, y notamos un equipo intenso que ganó con autoridad. No soy de pensar primero en el rival, me enfoco más en nuestro propio rendimiento, en lo que podemos hacer, obviamente sabiendo a quien vamos a enfrentar".

En lo que respecta a la actualidad de Godoy Cruz, en la lista de concentrados se encuentran cuatro de los refuerzos que se confirmaron en el transcurso de la semana, nos referimos a Ezequiel Cirigliano, Jeison Chalá, Elías López y Augusto Aguirre. Todo indica que iniciarán desde el banco de los suplentes y podrían tener minutos en el complemento si Sebastián Méndez los necesita.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Juan Espínola; Hugo Silva, Gianluca Ferrari, Leonel González, Ian Escobar o Agustín Álvarez; Renzo Tesuri, Gonzalo Abrego, Wilder Cartagena, Martín Ojeda; Ezequiel Bullaude y Tomás Badaloni. DT: Sebastián Méndez.

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Nazareno Colombo, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, David Ayala y Lucas Rodríguez; Federico González y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 17:10 hs

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Diego Ceballos