Godoy Cruz y un compromiso con más que tres puntos en juego

Godoy Cruz continúa con la puesta a punto para el próximo compromiso, que no será un juego más. Recibe este viernes, desde las 14:30 en el Malvinas Argentinas, a Central Córdoba de Santiago Del Estero, en un mal denominado "partido de seis puntos", teniendo en cuenta que el conjunto dirigido por Sergio Rondina es un rival directo en la lucha del descenso para el 2022.

El Tomba sabe, más que nunca, que tiene la obligación de quedarse con los tres puntos en casa, sobre todo por el rival al que enfrentará. Hoy, el Ferroviario no está pasando un buen momento, de hecho está último en el campeonato con 11 puntos y acumula cuatro derrotas en fila. El Huevo Rondina llegó en lugar de Gustavo Coleoni desde la fecha 10, pero tampoco ha podido cambiar el rumbo del equipo.

Godoy Cruz, por su parte, continúa invicto desde la llegada de Diego Flores a la provincia. Luego del empate ante Arsenal en la última jornada (donde hizo una extensa rotación), pondrá lo mejor que tiene para asegurar los tres puntos en casa, que le de, además, un respiro en la tabla de los promedios.

Es por eso que, de no haber inconvenientes, volverían al equipo titular Elías López, Damián Pérez, Nelson Acevedo, Ezequiel Bullaude, Valentín Burgoa y Tomás Badaloni. Flores no es de confirmar alineaciones, pero claramente no terminó conforme con algunas actuaciones individuales, sobre todo en el segundo tiempo en Sarandí.

Actualmente el Expreso se encuentra en el noveno escalón de la tabla de la Liga Profesional. Sin embargo, la posición que más le interesa es la de los promedios. Allí, está en el puesto 23 con 55 puntos y con un promedio de 1.057. Central Córdoba, su próximo rival, está por debajo (24º) con una unidad menos que el elenco mendocino y un promedio de 1.038. No hay dudas de que el viernes no será un partido más, sino que habrá mucho más que tres puntos en juego por el futuro de ambos clubes.

Fuente: Promiedos