El próximo sábado, desde las 13.30 en el Feliciano Gambarte y con el arbitraje de Pablo Echavarría, Godoy Cruz recibirá a Sarmiento de Junín por la fecha 12 de la Liga Profesional. Por lo tanto, los dirigidos por Diego Flores trabajan con la mente puesta en el elenco de Mario Sciacqua.

Si bien el equipo mendocino llega de 2 victorias consecutivas y con un muy buen rendimiento futbolístico, todo parece indicar que en la mente del entrenador está la idea de realizar algunas variantes. Uno de los que podría dejar su lugar es el juvenil Facundo Altamira, que en la fecha pasada fue sustituido a los 30 minutos del primer tiempo, y en su lugar ingresaría Sebastián Lomónaco.

Otro de los que está en duda es Tomás Badaloni. El delantero no ha tenido la suerte de convertir en lo que va del campeonato y podría dejar su lugar entre los titulares para darle paso a Alan Cantero, quien mostró un buen nivel en el tiempo que le tocó jugar ante Aldosivi.

Por otro lado, Flores deberá decidir que hacer con la zaga central. Si bien Néstor Breitenbruch no está en condiciones de regresar al equipo, el que si pelea por tener un lugar, es Guillermo Ortiz. El ex defensor de Colón, que no jugaba desde la fecha 4, volvió a ver minutos de acción frente al Tiburón. Por este motivo, quien con Sebastián Méndez era un titular indiscutido y capitán del equipo, podría ganarse un lugar y relegar al banco de los suplentes a Gianluca Ferrari o Leonel González.

En referencia al rival de turno, Sarmiento llega de empatar sin goles con Huracán y actualmente se ubica en el puesto 19 de la tabla con 12 unidades. El verde de Junín es dirigido por Mario Sciacqua, quien durante el año pasado estuvo sentado en el banco de suplentes del Tomba.

¿Cómo le fue como director técnico del Expreso? En total dirigió 8 partidos, de los cuales ganó 3 y perdió 5. Consiguiendo un 37.5% de los puntos en juego.