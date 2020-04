Godoy Cruz tendrá su representante en la E-Superliga Challenge de FIFA 20

La señal de cable TNT Sports estrenará este viernes, a las 18, un torneo de FIFA 20 jugado por futbolistas profesionales de los equipos de primera división del torneo argentino.

La E-Superliga Challenge encaja con el lema de la emisora “en TNT Sports nos quedamos en casa” pero no abandona la pasión futbolera argentina.

Con relatos de Yiyo Garcilazo y comentarios de Mariano Colombo, el especial de media hora de duración ofrece un compacto de diversos partidos de FIFA 20 que disputaron recientemente jugadores de Primera División.

En algunos se utilizaron los planteles actuales de cada club, en tanto que otros partidos se disputaron en formato Ultimate Team, donde los usuarios pueden armar el “equipo de sus sueños”, incluyendo a las máximas estrellas del fútbol internacional.

Desde El Ciudadano nos comunicamos con Luciano Pizarro, representante tombino, para conocer un poco más acerca de este lindo desafío.

Sobre como se le presentó la chance de formar parte de la competencia, dijo "se comunicaron con el club y ellos me dijeron a mi porque saben que me gusta jugar. No se si soy el mejor del plantel, hay una linda competencia, especialmente con los más chicos".

En cuanto a la metodología de juego, Lucho nos contó que si bien juega con la camiseta y el escudo de Godoy Cruz, la modalidad "Ultimate Team" permite que cada uno arme su equipo a elección. Por tal motivo, el mendocino, eligió a: Marc-André ter Stegen, Nélson Semedo, Diego Carlos, Ronald Koeman, Renan Lodi, Ruth Gullit, Arturo Vidal, Ousmane Dembelé, Juan Román Riquelme, Kylian Mbappé y Ruth Van Nistelrooy.

Por último, y siguiendo por la misma línea, Pizarro contó que su idea es obtener la cantidad de "monedas" necesarias para poder sumar a sus filas a Lionel Messi, o bien, a Neymar.

La nómina de partidos y jugadores

Adolfo Gaich (San Lorenzo) vs. Nicolás Cordero (Huracán)

Mauricio Martínez (Racing) vs. Domingo Blanco (Independiente)

Nicolás Tripichio (Defensa y Justicia) vs. Lucas Necul (Arsenal)

Gabriel Esparza (Colón) vs. Gastón Comas (Unión)

Antonio Napolitano (Gimnasia y Esgrima LP) vs. Luciano Pizarro (Godoy Cruz)

Fernando Evangelista (Aldosivi) vs. Juan Franzoni (Patronato)

Nicolás Laméndola (Atlético Tucumán) vs. Agustín Allione (Central Córdoba).