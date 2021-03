Gimnasia triunfó ante Quilmes y lidera la Zona A

Gimnasia y Esgrima venció a Quilmes 1 a 0 en la tarde de este domingo en el Centenario. En el partido correspondió a la segunda fecha de la Zona A de la Primera Nacional y con este triunfo, el Blanquinegro lidera su grupo con 6 unidades, las mismas que Belgrano de Córdoba.

Pozo, repitió el once titular que ganó ante Agropecuario y sumó otro triunfo. En el primer tiempo, el elenco de Mendoza tuvo la mayor posesión del balón, y las situaciones más claras, pero la suerte no estuvo de su lado y el arco rival no se abrió.

El único tanto de la noche bonaerense lo marcó Cristian Llama. El Pelado definió a los 29 minutos del segundo tiempo el triunfo para Gimnasia.

Formaciones iniciales:

Quilmes: Rodrigo Saracho; Martín Ortega, Pier Barrios, Rodrigo Moreira y Emanuel Moreno; Julián Bonetto, Brandon Obregón, David Drocco y Jonás Acevedo; Mariano Pavone y Mariano Omar Barbieri.

DT: Facundo Sava.

Gimnasia y Esgrima: Sebastián Giovini; Oscar Garrido; Diego Mondino, Renzo Vera y Lucas Carrizo: Santiago López, Iván Ramírez, Lucas Leguizamón y Cristian Llama; Santiago González y Ramón Lentini.

DT: Diego Pozo. Estadio: Quilmes.

Árbitro: Lucas Comesaña.