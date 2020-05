Giardini fue muy crítico: “¿Qué hacemos con 60 mil pesos?”

Si bien el presente de todos los clubes del país está lleno de incertidumbre, Huracán Las Heras hasta el momento ha podido llevar adelante sus compromisos, llegando además a un acuerdo con sus jugadores profesionales.

Así lo expresó el propio presidente de la institución, Rafael Giardini, quien afirmó: “La situación económica de nuestro club está dentro de todo bien, tratando de cumplir nuestros compromisos, quizás no en la totalidad de los haberes de los chicos, pero estando cerca de ellos y tratando de solucionar todo. Los jugadores han entendido la situación, saben que no es un problema institucional, es un virus que complicó la existencia a todos los seres humanos y que desde Huracán estamos haciendo todo lo posible para cumplirles”.

La ventaja de Huracán, en comparación con otras instituciones, es que a partir del 1 de julio se terminan todos los contratos y por ende, será un respiro en las obligaciones económicas. “Después del 30 de junio no tenemos más compromisos. Estamos evaluando llegar de la mejor manera a esa fecha y luego ver qué decide el Consejo Federal para el segundo semestre, sobre qué torneo tendremos en el Federal A, si es que vuelve el fútbol en lo que resta del año”, destacó Rafael.

Ante la consulta si el club se inscribirá en la línea de subsidios flexibles que propone el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que entregará hasta 60 mil pesos para todos aquellos clubes que necesiten un respaldo para apaliar el momento económico (Programa de apoyo en la emergencia para clubes), Giardini opinó: “¿Qué hacemos con 60 mil pesos? Yo acepto todo lo que nos proponen, pero a veces me preocupa la manera con la que quieren ayudar a los clubes”.

Y agregó: “Nosotros vamos a tratar de sobrellevar esto de la mejor manera, pero hay que entender que con esa ayuda no sé cuánto puede mejorar la actualidad de las instituciones. No creo que sea solución de nada. Porque cuando hablamos de ayuda tiene que ser algo significativo, no estoy hablando de que el estado nos dé el 100% de lo que necesitamos, pero tampoco 60 mil pesos”.

Finalmente, se le preguntó por el compromiso de Copa Argentina que Huracán tendrá con Arsenal de Sarandí, una vez que el fútbol argentino retome la actividad. Ante esto, deslizó que es muy probable que ese partido lo dispute el plantel de Liga Mendocina. “No tengan dudas de que nos vamos a tener que preparar con lo que haya a mano para el partido de Copa Argentina y para todo lo que tengamos que enfrentar cuando vuelva la actividad. No sabemos cómo van a seguir las arcas de los clubes después de esta pandemia. Nuestra intención siempre es promover chicos y creo que todos los clubes vamos a tener que mirar a nuestras inferiores después de esto”, sentenció.

Escuchá la nota completa

Tu navegador no soporta audio HTML5