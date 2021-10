Desde hace ya varios años, cada vez que un equipo del viejo continente se queda sin entrenador o la continuidad en el cargo pende de un hilo, el nombre de Marcelo Gallardo suena con fuerza en los pasillos de ese club. En esta oportunidad, el Muñeco apareció como uno de los candidatos a ocupar el lugar, que actualmente tiene Ronald Koeman, en Barcelona.

Esta noticia no pasó desapercibida en Nuñez y tanto los hinchas como los dirigentes de River, encendieron las luces de alarma. Y en medio de los rumores, fue el propio director técnico quien salió a aclarar la situación, en conferencia de prensa. "Estaba dudando si hacer o no la conferencia después de ver lo que se habló sobre mi salida a Barcelona y sabía que me lo iban a preguntar. Todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo y de ninguna manera tengo motivos para distraerme con pensamientos ajenos. Me quedo hasta el final de mi contrato", dijo Gallardo.

Continuando con su explicación al respecto, sostuvo, "tengo el compromiso de seguir conectado con lo que representa ser el entrenador de River, nunca se me pasó por la cabeza abandonar el club".

Sin embargo, y más allá de dejar en claro su postura, Marcelo no quiso dar demasiados detalles sobre si desde el club catalán se habían comunicado o no con él, aduciendo que "no tiene sentido y no cambia nada".

De esta manera, el pueblo Millonario puede respirar aliviado y enfocarse pura y exclusivamente en el compromiso del próximo domingo ante Boca, en el estadio Monumental.