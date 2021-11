Gallardo habló de su continuidad en River

A dos días de un nuevo partido clave para River, en búsqueda del título de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo, al ser consultado, se refirió a cuándo confirmará si sigue o no en el conjunto Millonario, algo que es hoy es el tema que más la interesa a los hinchas. Este domingo visita a Platense, para dar un paso más en búsqueda del campeonato.

"Después se hará una evaluación cuando terminemos la temporada. No entiendo las urgencias o la impaciencia, pero quiero que me entiendan a mí, estamos enfocados en esto, queremos ganar la liga y estamos en un proceso optimista, porque nos quedan algunos partidos y si seguimos sosteniendo la diferencia tenemos chances de lograrlo, el enfoque está ahí. Después de todo lo que venga o lo que se imaginan que pueda pasar, lo evaluaremos en ese momento", aclaró el exitoso entrenador.

Sobre lo cerca que está su equipo de lograr el título, Gallardo confió: "Nosotros en siete años la mayoría de las veces tuvimos doble competencia hasta fin de año y eso genera un gran desgaste, mental, físico y futbolístico, y en esta oportunidad no hemos sufrido eso, porque nos ha tocado quedar afuera en Copa Libertadores, y eso nos permitió enfocarnos en una sola competencia, que fue el torneo local. Fluir de la manera que fluimos también se debe al tiempo y las etapas de entrenamiento, de tener semanas largas, que no estábamos acostumbrados a tener, para acompañar la evolución de los futbolistas. A veces la triple competencia te hace saltar de un lado al otro y no te permite la posibilidad de tener un momento de reflexionar y acompañar evoluciones de acuerdo a los futbolistas. Ahora hemos tenido esa chance".

Finalmente, otro de los puntos importantes de la conferencia de prensa, fue el tema de la cantidad de convocados que River suele tener a los seleccionados. El Muñeco opinó: "Nosotros, de todos los futbolistas que han sido cedidos, sólo uno teníamos que era de Selección, que era Paulo Díaz, el resto se ganó su lugar en este proceso por sus rendimientos y fueron captados por los seleccionadores. Eso a mí me pone contento, ver la evolución de un futbolista para que sea una opción de ser convocado a su país, eso habla bien del jugador, que evoluciona bien en el club en el que está. No hemos ido a buscar jugadores de Selección, salvo Paulo Díaz. Si podemos traer jugadores de Selección, significa que podemos traer jugadores de jerarquía, eso no me molesta. Lo que no estoy de acuerdo es en que se juegue en la fecha FIFA, lo más razonable es que no se juegue, como pasa en la mayoría de los países y nosotros no tuvimos esa posibilidad, porque supuestamente no tiene jugadores de Selección y nosotros en estas últimas convocatorias tuvimos seis o siete convocados".