Gallardo está en la mira de un grande de América

No hay dudas de que Marcelo Gallardo es actualmente uno de los mejores entrenadores del mundo. Sus siete años y medio en River y 13 títulos, lo pone siempre como candidato a dar un salto al viejo continente. Sin embargo, en los últimos días se confirmaron intereses también en Sudamérica. Uno de ellos, de la Selección uruguaya. El otro (y el más reciente), el del Flamengo de Brasil.

El gigante brasilero viene de perder el sábado pasado ante el Palmeiras la final de la Copa Libertadores y confirmó la salida de Renato Portaluppi, quien fue despedido de su cargo. Es por eso que el conjunto Rojinegro va en búsqueda de un nuevo entrenador, y el favorito de la comisión directiva sería Marcelo Gallardo.

El entrenador de River, tiene contrato con la institución Millonaria hasta final de diciembre. Y, según dio a entender en la conferencia de prensa luego de haber logrado el último título local, está pensando seriamente en dar un paso al costado, luego de más de siete años en el club de sus amores.

Este interés de Flamengo, se suma a lo que ya se conoció hace algunas semanas desde la Selección uruguaya. Tras la salida del Maestro Oscar Tabárez, el pueblo Celeste se ilusiona con tener al DT argentino, al cuál ya le habrían hecho una oferta formal, según comunica el diario As. la misma sería de 5 años con 6 millones de dólares anuales de contrato. La propuesta a Gallardo sería hacerse cargo del seleccionado mayor, pero también tener injerencia en las categorías formativas, como la Sub 20, Sub 17 y Sub 15. ¿Cuál será el futuro del Muñeco?