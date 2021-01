Gallardo, contundente y polémico: “Que me sigan esperando”

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo habló en vísperas de un choque trascendental como el que será este martes ante Palmeiras en Brasil. River debe levantar el 0-3 que obtuvo en Buenos Aires, tarea que parece difícil y para muchos imposible, aunque el entrenador no cree que así sea.

“Hoy nos toca estar tratando de dar vuelta un resultado con las sensaciones de lo que somos y hemos sido como equipo. La gente de River se siente representada por el equipo más allá de ganar o perder. Jugaremos hasta que nos dé y si no nos da... bueno, igual haremos el esfuerzo", resaltó el Muñeco en un extracto de la charla con los periodistas.

Otro de los temas que se habló fue sobre la titularidad del arquero Franco Armani, alguien que ha sido blanco de críticas por algunas fallas en los últimos dos partidos. Gallardo fue tajante: “Armani va a jugar, claramente. No está ni en duda. No entiendo por qué debería estarlo. Es un arquero de Selección y nos ha salvado muchas veces. Después... todos cometemos errores".

También hizo hincapié a su expulsión, que sufrió en el partido ante Independiente en la Copa Diego Maradona y confesó que “me sacan algunas situaciones que tienen que ver con las contestaciones y las formas. Él (Hernán Maidana, asistente del partido del sábado) me habrá dicho algo de una manera que no me gustó, me sacó y me fui de lugar a lo que yo tengo que demostrar. A veces nos equivocamos. No tengo nada en contra de Maidana ni de la terna arbitral. Es más, me parece que Abal hizo un buen partido".

Finalmente y ante la consulta sobre las críticas que ha recibido su equipo en el último tiempo y sobre su posible salida una vez finalizada la Copa Libertadores, Gallardo avisó: “La crítica bienintencionada es valedera y noble. La malintencionada, aprendí a no darle ni cinco de pelotas, porque no tiene sustento ni argumento. Hace rato que me vienen diciendo 'te están esperando'. Bueno, seguirán esperando. A mí nada me va a cambiar un resultado de fútbol, por peor que sea. Si me están esperando y los conocés, deciles que sigan esperando”.

“No vine acá para hablar de mi continuidad. Cuando termine mi participación en esta Copa Libertadores haremos el análisis con mayor detenimiento y que me da razones para seguir o para no seguir. Cuando termine este mes hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos”, sentenció el entrenador.