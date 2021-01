Fútbol Internacional: resumen, goles y resultados del fin de semana

Juventus derrota a Bologna y sigue en carrera en la defensa del título de Serie A:

Juventus, flamante campeón de la Supercopa italiana y defensor del título de la Serie A, derrotó hoy a Bologna por 2-0, como local, y quedó en la quinta posición a siete puntos del líder, Milan, pero con un partido menos.

Paulo Dybala sigue afuera por lesión en Juventus, mientras que Nicolás Domínguez y Rodrigo Palacio fueron suplentes (junto a Nehuén Paz) en Bologna pero ingresaron en el segundo tiempo del partido disputado en el Juventus Stadium de Turín, por la 19na fecha.

El equipo de Andrea Pirlo se impuso por los goles del brasileño Arthur (15m. PT) y el estadounidense Weston McKennie (26m. ST)

Napoli desperdició la posibilidad de superar la línea de Juventus ya que perdió en su visita a Hellas Verona por 2-1

Posiciones: Milan 43 unidades; Inter 41; Roma 37; Atalanta y Juventus 36; Napoli 34; Lazio 31; Hellas Verona y Sassuolo 30; Sampdoria 23; Benevento 22; Fiorentina, 21; Bologna 20; Udinese, Spezia y Genoa 18; Torino y Cagliari 14; Parma 13 y Crotone 12.

Barcelona, sin Messi, venció al Elche de Almirón:

Barcelona, sin la presencia del suspendido Lionel Messi, se impuso esta tarde por 2-0 al Elche del DT argentino Jorge Almirón y alcanzó el tercer lugar de la tabla de posiciones, en un encuentro válido por la vigésima jornada de la Liga de España.

Los goles del conjunto "culé" fueron anotados por Frenkie de Jong y Ricard Puig, a los 39 y 44 minutos, de la primera y segunda etapa, respectivamente, en un choque jugado en el estadio Martínez Valero, ubicado en la ciudad de Alicante.

En otro de los encuentros de la jornada Osasuna, con los argentinos Facundo Roncaglia, ex Boca Juniors, y Jonathan Calleri, ex All Boys y Boca, goleó 3-1 como local al Granada.

El lunes cerrarán Athletic de Bilbao y Getafe desde las 17

Las principales posiciones: Atlético de Madrid 44; Real Madrid 40; Barcelona 37; Sevilla 36; Villarreal 34; Real Sociedad 31

Tagliafico aporta una asistencia en la victoria del puntero Ajax:

El defensor Nicolás Tagliafico fue titular y brindó una asistencia en la victoria de Ajax, líder de la liga Eredivisie de Países Bajos, sobre Fortuna Sittard por 2-1, como visitante, por la 18va fecha.

El lateral izquierdo del seleccionado argentino tiró el centro desde la izquierda para el gol del marfileño Sebastien Haller (19m. ST) que determinó el 2-1 definitivo para el último campeón. Lisandro Martínez fue suplente pero entró a los 29 minutos del segundo tiempo para jugar como zaguero central.

Ajax alcanzó los 44 puntos y se afianza como líder, a tres puntos de Vitesse y a cuatro de PSV.

Feyenoord, con Marcos Senesi de titular y el ingreso de Lucas Pratto (ST 30m), perdió como visitante ante AZ Alkmaar por 3 a 2 en uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Posiciones: Ajax 44 puntos; Vitesse 41; PSV 40; AZ Alkmaar 37; Feyenoord 35; Groningen 31; Twente 28; Utrecht 24; Heerenveen 22; Sparta Rotterdam y Heracles 21; Zwolle 20; Sittard y Venlo 19; Waalwijk 14; Den Haag 11; Willem II 10; Emmen 6.