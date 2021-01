Fin de la novela: Pol Fernández se queda en el Cruz Azul

Luego de una semana de mucho movimiento para el mediocampista Guillermo Pol Fernández, quien dejó Boca Juniors en octubre pasado, avisó que seguirá su carrera futbolística en el Cruz Azul de México, club en el que cumplirá un segundo ciclo.



"Voy a jugar acá en México, en Cruz Azul. Les quiero agradecer públicamente a River, Racing y San Lorenzo que se fijaron en mí, pero no voy a volver al país, es una decisión que tomé dos meses atrás", aseguró el volante santafesino, de 29 años.



Fernández, surgido de las divisiones inferiores del club xeneize, había regresado al Boca para la temporada 2019-2020, aunque solamente cumplimentó un partido de la Copa Diego Maradona, que se adjudicó el equipo del DT Miguel Angel Russo.



"La verdad me duele haberme ido como me fui de Boca, cuando estuve a disposición para jugar todos los partidos" sostuvo el jugador en declaraciones a TNT Sports.



El mediocampista, que también vistió las camisetas de Godoy Cruz de Mendoza y Racing, fue desafectado formalmente del equipo auriazul en noviembre pasado, cuando la institución informó que prescindía de sus servicios, ante la imposibilidad de comprar el pase a la entidad mexicana.





"Estoy tranquilo por cómo me manejé en la estadía del club. Las cosas que dije, fue en la cara, como se debía", aseguró.



"Aclaro que yo nunca tuve un contrato formal para continuar en el club, para decidir si nos sirve o no. Nunca tuvimos los papeles en la mano", agregó el jugador desestimando que haya sido él quien pretendía alejarse de Boca.



'Pol' Fernández también se refirió a la relación que mantuvo con el ídolo y vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, con quien dijo que entabló un "contacto de dirigente a jugador. Me hubiese gustado terminar de otra manera", advirtió.



'Pol' Fernández, quien concluyó su segundo ciclo en la entidad de la Ribera con un total de 16 partidos (fue titular en 13), agradeció el trato que le dispensaron sus compañeros en el plantel.



"Hablé con los capitanes del plantel y estuvieron muy bien conmigo. Gracias a ellos la pude pasar menos mal de lo que lo venía pasando. Me puse contento cuando se ganó la Copa Diego Maradona", apuntó el mediocampista.

Boca inició la pretemporada

Boca arrancó la pretemporada este miércoles pensando en los desafíos que se vendrán en un año que lo tuvo como campeón de la flamante Copa Diego Maradona.

Este miércoles, el plantel regresó a los entrenamientos a primera hora del día luego de unas breves vacaciones y los jugadores se sometieron a análisis médicos para luego comenzar con una activación y la práctica.

Además, los 29 citados se sometieron a un hisopado preventivo mientras que el plantel seguirá cumpliendo con un riguroso protocolo sanitario que busca evitar posibles contagios. Es decir, no habrá vestuarios habilitados, se ducharán en sus casas, el desayuno será take away, habrá viandas como almuerzo y la atención en lo que se refiere a la kinesiología será de forma individual.