Federico Chiapetta: “La Copa América sigue en pie”

Si bien hace algunos días Fernando Jaramillo, presidente del fútbol profesional de Colombia, puso en duda la realización de la Copa América, Federico Chiapetta resaltó que por el momento, el certamen se llevaría a cabo sin inconvenientes.

“La Copa América sigue en pie, hasta ahora oficialmente es lo que me han comentado desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La intención es que comience en junio, como estaba pensada el año pasado cuando se tuvo que suspender por la pandemia”, aclaró el Chiapetta en diálogo con CNN Radio Mendoza.

Por primera vez, dicho certamen de selecciones se disputará en dos países al mismo tiempo, uno es Argentina y el otro es Colombia. Justamente desde la tierra del café, llegaron algunas dudas de la realización de la copa por las declaraciones de Fernando Jaramillo. Al respecto, Federico dijo que “esas declaraciones fueron pesimistas y generaron dudas en todos nosotros. Me preocupé como todos los gobernadores, pero desde AFA nos dicen que está confirmada”.

Y agregó: “Hay que recordar que Mendoza albergará tres partidos: Bolivia vs Paraguay, Chile vs Bolivia y Chile vs Uruguay. Con buen criterio, se pensó la cercanía con Chile para el turismo y para ver un Malvinas Argentinas repleto. Llegado el momento veremos cómo continúa el país en lo sanitario y si se permitirá el público en las tribunas o no”.

La provincia arrancó un enero muy movido, con muchas competencias iniciadas o por comenzar. Chiapetta analizó: “Ha empezado muy rápido el año, adelantándose todos los torneos, que por lo general comienzan en marzo. A raíz de la pandemia y al estar habilitada la competencia deportiva en Mendoza desde el 1 de diciembre, todas las federaciones se están preparando y organizando sus certámenes, al igual que varios eventos que hay en carpeta. Siempre siendo optimistas de que vamos a poder cumplir con todo, al margen de que estamos supeditados a lo que pase con un posible rebrote”.

Finalmente y cambiando de deporte, el subsecretario confirmó la participación de Rivadavia Básquet en la Liga Argentina: “Hace un par de días estuve con el intendente de Rivadavia (Miguel Ronco) y los dirigentes del club. Como hacemos siempre, hemos comprometido una ayuda económica para que puedan participar. Es un formato con burbujas y mucho más costoso, porque se instalan en algunas ciudades entre 7 y 8 días. En principio, tenemos entendido que Rivadavia no jugaría en Mendoza por una cuestión de logística. Esos viajes son sumamente caros, por lo cual hubo que redoblar esfuerzos desde la provincia, el municipio y también desde los propios dirigentes”.