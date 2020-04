Federico Aguerre: “El parate nos agarró en un buen momento”

Federico Aguerre es uno de los abanderados de la legión mendocina en la Liga Nacional de Básquet. Con él, se encuentran Matías Sandes (compañero en Boca), Ariel Ramos (Libertad de Sunchales), Martín Fernández (Regatas de Corrientes), Lucas Reyes y Nahuel Buchaillot (ambos en Instituto de Córdoba).

“Estoy en Buenos Aires. Se me pasó por la cabeza ir para Mendoza, pero como no se sabía que iba a pasar con la Liga y luego Mendoza cerró la frontera, no me quedó otra que quedarme acá”, expresó Aguerre sobre sus días de cuarentena.

Respecto a la rutina de entrenamiento, el mendocino amplió: “El preparador físico nos manda una rutina de trabajos para realizar en casa. Los hago como puedo, no tengo tantas comodidades. Corro en la cochera. Y trato de pasar el tiempo libre sumando otras cosas, como por ejemplo, busco cambios en la alimentación. También estoy probando técnicas de meditación”.

Ante la consulta de cómo están sus familiares en la provincia y cuál es el método de comunicación, Fede destacó: “Por lo general, me comunico con mi familia por videollamadas. Están todos bien, en el caso de mi mamá y mi hermana, son profesionales de salud y se encuentran trabajando”.

Finalmente, hablando en el plano deportivo y la actualidad de Boca Juniors en la Liga Nacional, el mendocino resaltó: “Al margen de que tuvimos una temporada irregular, el parate nos agarró en un buen momento, veníamos levantando y con un par de partidos importantes por delante. Estábamos novenos y con grandes chances de quedar entre los ocho mejores, lo cual era nuestro objetivo. Nadie sabe qué pasará con la temporada, ojalá podamos retomar pronto con el básquet y con nuestra vida cotidiana”.

Escuchá un extracto de la nota