Fede Márquez, el primer deportista mendocino en dar positivo de COVID-19

En la semana se supo que la empresa de la que es dueño había sufrido un contagio masivo de COVID-19, y por tal motivo habían decidido cerrar sus puertas. Pero esta historia no concluye ahí ya que Federico Márquez después de manifestar unos síntomas se realizó un hisopado y también se confirmó que contrajo el virus.

El lujanino, de una larga trayectoria en el karting primero y luego en el motociclismo de velocidad, había estado probando su Yamaha R6 en el autódromo Ciudad de San Martín, al cual había accedido tras superar los exámenes obligatorios que se le realiza a cada piloto por parte de la Asociación Argentina de Volantes, pero lo cierto que con esta confirmación se transformó en el primer piloto mendocino en dar positivo de coronavirus.

Márquez, de último paso por el Campeonato Argentino de Velocidad, se encuentra internado en el Hospital Español y sin síntomas fuertes, más allá de una pequeña congestión, por lo tanto aceptó charlar con el programa Fórmula 91.7, que se emite por CNN Radio Mendoza.

“Acá estoy, donde no quisiera, pera la verdad recibiendo un trato fantástico por parte de los médicos y enfermeros y eso lo quiero destacar porque es algo destacado que tenemos los mendocinos. Estoy aprovechando para leer un poco y avanzar con algunos trabajos de la empresa que puede hacer incluso acá”, afirmó Márquez.

Sobre cómo se enteró de que poseía el coronavirus puntualizó: “Cuando empezaron los positivos en la empresa, con mi esposa empezamos a sospechar que podíamos tenerlo, por el hecho puntual que se dio en el mismo sector donde estoy yo y finalmente así fue. Al principio es un poco shockeante enterarte, pero hay que ser responsables y rápidamente avisamos a todos para que suspendan juntadas familiares o alguna reunión. Y además llevamos mi nena a la casa de mis viejos rápidamente para tratar de evitar el contagio, que eso era lo que más me preocupaba”.

“La verdad que no tenía necesidad de salir, pero cuando me lo propusieron no dudé, porque es importante trasladar el mensaje de qué hay que cuidarse, hay que ser responsables como ciudadanos comunes y empresarios y fundamentalmente saber que ser deportista te trae beneficios, tener una vida sana siempre es mucho mejor, y tal vez por eso hoy lo estoy transitando sin grandes traumas”, reflexionó Fede.

Lamentándose por no poder participar de un Track Day, Márquez cuanta las horas para volver a su vida normal, tanto en el trabajo como en el deporte: “Les decía la semana pasada que por el momento no quería hacer nada, pero la realidad es que si toma forma darle vida nuevamente al Campeonato Mendocino, estoy seguro que ahí estaré. La pasión puede más."