Facu Campazzo se gana la admiración de todos en la NBA

El único representante argentino en la liga de básquet más importante del mundo, tuvo su primera gran noche. Y es que Facu Campazzo repartió diez asistencias en el último juego de los Nuggets, siendo este su máximo récord hasta el momento.

Tal fue lo acontecido que desde la prensa del club lo enviaron a hablar con los medios luego de la victoria y el base cordobés admitió: ", Es muy divertido jugar con mis compañeros. Las asistencias son secundarias. Lo importante es ayudar al equipo a dar el 100%. Lo más difícil hoy fue meter los tiros. La asistencia es un pase, lo difícil es meterla. Y mis compañeros lo hicieron. Lo disfruté", agregó.

Además, remarcó que "estoy con más confianza, sigo adapándome. Es una Liga nueva, con compañeros nuevos. Me sigo equivocando, pero bienvenidos sean los errores para seguir aprendiendo. Me va a seguir costando, pero es un gran desafío. Al lado de mis compañeros se hace todo más fácil".

Finalmente, Campazzo se refirió a los elogios que le hizo al entrenador Malone, sobre su juego defensivo: "Yo me voy con una cuenta pendiente cada partido si no fui al ciento por ciento. Da igual cómo juegue en ofensiva porque acá cualquier puede meter puntos. Me voy peor si no dí el ciento por ciento en defensa, si no me paso de rosca. Intento jugar cada partido como si fuera, no digo una final, pero sí ir por todo".

Campazzo no, Facu si: los simpatizantes de los Denver Nuggets muestran cada vez más su cariño por el base de la Selección argentina. Y como sucedió con Manu en los San Antonio Spurs, haciendo referencia a Emanuel Ginóbili, parece que Facu es la manera con la cual se lo identifica amistosamente al basquetbolista.

Próximo juego, televisado: este viernes, los Nuggets reciben a los Chicago Bulls desde las 22 hs horario Argentina. Dicho encuentro se podrá disfrutar hacia toda Latinoamérica por la pantalla de Espn.