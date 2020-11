F1: Hamilton ganó e igualó el récord de campeonatos de Schumacher

El británico Lewis Hamilton igualó este domingo el récord de siete campeonatos del alemán Michael Schumacher en la Fórmula 1, luego de coronarse en el Gran Premio de Turquía, en Estambul, por la decimocuarta fecha de la temporada 2020.

El esperable alcance a la leyenda germana llegó en Estambul, donde el británico logró su décimo triunfo en el año y número 94 de su historial en la categoría, tras completar las 58 vueltas al circuito con un tiempo de 1:42:19.313 bajo condiciones de lluvia.

El británico se consagró por primera vez con McLaren en la temporada 2008 y posteriormente lo hizo con Mercedes en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Hamilton, de 35 años, permaneció en su auto por unos minutos para asimilar el histórico logro una vez terminada la carrera y luego corrió al encuentro de su equipo para abrazarse con cada uno de sus integrantes.

"He perdido las palabras, no las encuentro. Siempre comienzo agradeciendo a todo el equipo, los que están aquí, los que están en la fábrica... No tendría esta oportunidad si no hubiera empezado en este equipo, estoy muy orgulloso de todos ellos", reconoció con su voz quebrada el piloto.

Y finalizó con un consejo: "No dejes que nunca alguien te diga que no puedes cumplir tus sueños, que no te paren, no debes rendirte".

Mir se consagró campeón con Suzuki

Joan Mir finalizó en la séptima posición con la Suzuki en el GP de Valencia y se alzó con el título de MotoGP. Morbidelli, con Yamaha, fue el ganador.

En una temporada distinta, por la pandemia de coronavirus y por la ausencia del Rey Marc Márquez, Joan Mir fue quien mejor hizo las cosas en estas 14 fechas y se consagró, con 23 años, campeón de MotoGP con Suzuki, marca que vuelve a obtener un campeonato en el Mundial después de dos décadas.

Con la partida, Jack Miller se tiró a pasar a Franco Morbidelli, pero en el frenaje siguió de largo y el italiano recuperó el liderazgo. Pol Espargaró, en tanto, dio cuenta del de Ducati en los primeros metros y se ubicó como escolta, pero el australiano recuperó el segundo lugar metros después. Takaaki Nakagami y Miguel Oliveira completaban las cinco primeras posiciones. Mir se metía dentro de los diez y se aseguraba el campeonato.

La próxima y última fecha de la temporada será dentro de una semana, en el circuito de Portimao, por el GP de Portugal.

Guerrieri no pudo ser campeón

El uruguayo Santiago Urrutia se impuso en la carrera 3 del WTCR en Motorland Aragón. El argentino Guerrieri (ganador de la primera final) fue décimo y cerró el campeonato en el tercer puesto.