Ezequiel Bullaude: “Necesitaremos de todo el plantel”

Luego de la victoria ante Rosario Central en el debut de la Liga Profesional, Godoy Cruz ya piensa en Defensa y Justicia, su próximo rival. Dicho encuentro será este domingo desde las 13.30 en Varela.

En el 2 a 1 ante el Canalla, uno de los tantos lo marcó Ezequiel Bullaude, que en conferencia de prensa, resaltó: “Fue un muy buen partido del equipo, tanto en ataque como en defensa. Tuvimos muchas oportunidades para convertir y casi no nos generaron situaciones de gol, salvo pelotas paradas”.



En lo que respecta a su actuación personal, el delantero expresó que “me sentí cómodo y en el segundo tiempo llegó el gol, que se me había negado en el primer tiempo. He jugado de varias posiciones, de delantero, por afuera, interior, en todas me siento bien. Me gusta llegar el gol y el tanto que convertí el lunes me da mucha confianza. Ahora hay que mantenerla”.

Y continuó: “Estamos muy contentos con el grupo que tenemos, han llegado jugadores de jerarquía, que se han adaptado rápido. El torneo pasado hicimos muchos goles, no nos preocupó lo de los partidos amistosos, por suerte volvimos a marcar”.



Finalmente, y de cara a los próximos juegos de Godoy Cruz, Bullaude sentenció: “Vamos a tener una seguidilla de partidos muy importantes, con poco descanso y necesitaremos de todo el plantel”.

Hay que recordar que el Tomba, además del encuentro del próximo domingo ante Defensa y Justicia, volverá a jugar el miércoles 28 de julio de local ante Atlético Tucumán (a las 14.15) y luego visitará el sábado 31 del mismo mes a Colón de Santa Fe a las 13.30.

Mansur en Buenos Aires

Según informó el programa radial Estación Godoy Cruz, el presidente del Tomba se encuentra en la capital del país, en reuniones importantes (además de juntarse con el titular de la AFA) finiquitando la llegada de nuevos refuerzos para el Expreso, aunque no se conocieron nombres. Lo cierto es que Jaime Ayoví, finalmente jugará en Estudiantes de La Plata, club que llegó a un acuerdo con Olmedo de Ecuador.