Ever Demaldé, una vida de “locos”

Todo comenzó con una carta, que Ever le envió a Marcelo Bielsa, allá por el 2013. Tras obtener respuesta y comenzar un diálogo fluido, el “Loco” lo invitó a realizar un curso intensivo como entrenador y luego lo eligió como asistente, para trabajar en el Olimpique de Marsella, en la temporada 2014/2015.

De ahí en adelante, la vida de Demaldé cambió por completo. Dejó su Junín natal para vivir del fútbol. Tras la gran experiencia de haber trabajado con Bielsa, llegó la oportunidad de integrar un cuerpo técnico mundialista, como lo fue en Arabia Saudita con el holandés Bert Van Marwijk, subcampeón del mundo en 2010 con su selección.

Pero también dejó su huella en Mendoza, más precisamente en Godoy Cruz. Y es que Diego Dabove lo eligió para ser uno de sus asistentes y llevar al Tomba a pelear la temporada 2017/2018 mano a mano con Boca, siendo el último gran equipo del Expreso. Hoy, en Argentinos Juniors, Demaldé sigue siendo parte del cuerpo técnico de Dabove, llevando al Bicho de la Paternal a jugar la próxima Copa Libertadores.

-¿Cómo estás pasando estos días de cuarentena?

-Me encuentro en Buenos Aires, difícil porque tenemos muchas restricciones. Trato de aprovechar el tiempo lo que más se puede, de estudiar y de capacitarme mientras se pueda.

-¿Tuviste la posibilidad de venir a Mendoza a pasar la cuarentena en Junín?

-Lo hemos estado evaluando, lamentablemente no están dadas las condiciones en lo que respecta al viaje.

-¿Están trabajando por Zoom en Argentinos?

-Sí, nos hemos tenido que acomodar a la tecnología, más que nada para mantener el estado físico de los jugadores, para que no sufran tanto a la hora de volver a los entrenamientos presenciales.

-¿En qué momento los agarró la cuarentena?

-Nosotros jugamos un partido correspondiente al nuevo torneo (Copa de la Superliga), el cual ganamos y eso nos permitió ingresar a la próxima Copa Libertadores. Anteriormente habíamos hecho un gran torneo, peleando con Boca y River. Veníamos muy bien, estábamos muy conformes con el nivel del plantel, pero bueno, este parate nos complicó y será un empezar de cero.

-¿Cómo es trabajar con Diego Dabove?

-Tengo una relación muy buena con él, es un privilegio trabajar con él, se ha conformado un gran grupo de trabajo, y esa es una de las claves de que luego se den los éxitos deportivos.

-¿En algún momento buscarás ser entrenador y dejar de ser asistente?

-Lo evaluaré cuando se presente la posibilidad. En la vida a todo el mundo le llega su momento. Hay que estar preparado. Hoy estoy muy cómodo con Diego, estamos haciendo un gran trabajo.

-¿Cómo fue trabajar con Bielsa? ¿Seguís en contacto con él?

- Hace mucho que no charlo con el cuerpo técnico, al margen de algún que otro mensajito. Por supuesto que sigo la campaña de Bielsa, creo que todos los futboleros seguimos a los equipos de Marcelo porque juegan bien al fútbol. Con los que más contacto sigo teniendo es con los holandeses que trabajamos en el cuerpo técnico de Arabia Saudita, en la clasificación al mundial de Rusia.

-¿Qué pasó que ese cuerpo técnico, en el cual trabajaste en Arabia Saudita, luego no fue parte del mundial?

-Lo que pasó es que nosotros teníamos contrato hasta el último día de la eliminatoria. Tras clasificar al mundial, uno de los requisitos para renovar era que el entrenador principal (Bert Van Marwijk) viviera en Arabia Saudita, cosa que no estaba pasando. Finalmente el entrenador no quiso y ese fue el motivo por el cual todo el cuerpo técnico se tuvo que ir.

-¿Y cómo fue ver el mundial por tele, luego de haber sido parte de todo el proceso?

-Raro. Porque estuvimos tres años y medio allí, jugamos 23 partidos, perdimos solo 2. Tuvimos resultados fantásticos. Y queda esa sensación rara. Pero siempre digo que las cosas pasan por algo, y siempre algo mejor viene en camino. Entonces si lo tomás de esa manera, no sufrís tanto.

-¿Dabove tiene cosas de Bielsa?

-Creo que cada técnico tiene sus particularidades. Los grandes técnicos son muy distintos entre sí. Por ahí las comparaciones son un poco odiosas, porque cada uno tiene un don adentro y sabe cómo aprovecharlo.

-¿Te quedaron detalles obsesivos al trabajar con Marcelo?

-Hoy en día, todos los cuerpos técnicos estudian al rival y todos somos obsesivos con el trabajo. Porque te lleva la competencia, las presiones que hay, las pruebas que tenés que dar todos los domingos. Me incluyo también en esa obsesión.

-¿Qué le faltó a Argentinos para poder pelear hasta la última fecha con Boca y con River en la última Superliga?

-Yo creo que River es el mejor equipo de la Argentina y de Sudamérica, aunque no haya ganado la copa. Tiene un funcionamiento notable y un plantel ganador, que tiene hasta dos planteles. Hasta hace unos días contaba con Pratto y Scoco en el banco de suplentes, que serían titulares en cualquier equipo. Lo que hicimos en Argentinos fue bárbaro, porque no hay que olvidar que hace un año y medio, cuando llegamos con Diego, estaba en zona de descenso. Al siguiente torneo (Copa de la Superliga) llegamos a las semifinales con Boca, que perdimos por un gol. Y en la última temporada hicimos una campaña bárbara, clasificando a la Libertadores. Me parece que hemos podido sacar lo mejor de cada jugador y estamos muy conformes.

-¿Cómo lo ves a Scaloni en la Selección argentina?

-Tiene que encontrar el equipo. Es muy difícil el trabajo en la Selección, porque tenés poco tiempo para trasladar tu idea. Somos un país muy exigente, más que otros lados del mundo. Entonces la palabra tiempo cuesta respetarla. Hay que darle un proceso y ojalá que le vaya muy bien.

-¿Y te gusta cómo juega, con ese 4-3-3 y con Paredes como único 5?

-A ver, los esquemas a veces son un poco mentirosos. Con un mismo esquema, podés ser más ofensivo o defensivo según los intérpretes. Entonces por ahí jugar con Paredes, si lo puede equilibrar bien con los compañeros que tiene al lado, no va a tener problemas. En procesos anteriores, faltó equilibrio en la transición ataque-defensa. Si logra eso, le va a ir bien.

-¿Te preocupa la falta de laterales en la Argentina?

-Tengo una visión particular al respecto. Creo que hay un sistema que es el 4-4-2 que no es bueno para formar jugadores en las divisiones inferiores. Hay mucho miedo a perder en el fútbol argentino en inferiores. Entonces no desarrollamos a los jugadores como debería ser. Está a la vista, lo que le cuesta a los clubes sacar laterales, todo lo contrario pasa en Brasil, que es una escuela de laterales, todos los años salen y muy buenos.

-Luego de haber estado en el club como asistente de Dabove, ¿cómo lo ves hoy a Godoy Cruz?

-Creo que Mansur ha hecho una gestión muy buena. Hay que entender esto: Godoy Cruz anduvo muy bien. Y cuando andás muy bien, a los jugadores los vienen a buscar. Y la verdad es que esos jugadores se están jugando su economía y el club también. Entonces hay un recambio natural que lleva su tiempo, cuando vendés y comprás. Traés un jugador de otro club y necesita un tiempo de adaptación. Creo que Godoy Cruz sufrió un recambio muy grande, sobre todo en la defensa. Nuestra línea defensiva en su momento fue Abecasis, Viera, Cardona y Angileri. Hoy solo sigue Tomás. Ojalá que Godoy Cruz se recupere y pueda mantenerse en primera, por Mendoza y por las grandes instalaciones que tiene.



-¿Cuándo fue tu última vez por Junín?

-Viajé en febrero y estuve un día y medio. Extraño mucho, es un lugar muy lindo para vivir. Mi familia y mis mejores amigos están allí. Me ha tocado estar en muchas partes, pero no tengo dudas de que Mendoza es una de las ciudades más lindas del mundo.