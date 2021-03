Estefanía Banini, la mendocina que está prohibida en la Selección argentina

El director técnico del seleccionado argentino, Carlos Borrello, anunció una nueva preselección con 34 futbolistas convocadas para la próxima fecha FIFA, que será del 5 al 14 de abril.

Luego de la participación en el torneo She Believes Cup de Estados Unidos, a mediados de febrero, el seleccionado femenino volverá a trabajar a partir de mañana con las futbolistas del medio local en el predio de la AFA en Ezeiza. El miércoles habrá otro entrenamiento y a partir del lunes 5 volverán a reunirse junto con el resto de las citadas que juegan en el exterior.

Tal como sucedió en la última convocatoria, Borrello convocó a la delantera Florencia Bonsegundo, de Valencia de España, ausente desde el Mundial de Francia 2018 por diferencias con el cuerpo técnico por la exclusión de la mendocina Estefanía Banini, Ruth Bravo y Belén Potassa.

Banini, surgida del Club Cementista, fue una de las que encabezó una lucha importante previo al Mundial de Francia 2019 para mejorar las condiciones del fútbol femenino. Algunas versiones indican que por eso no fue nunca más convocada, pese a mantener un nivel muy alto en el Levante de España, donde su equipo pelea el campeonato.

Hace pocos días, en una entrevista con Página 12, la mendocina afirmó: "Es lo mismo que pasó hace un año y medio, cuando el técnico hizo una lista para los Panamericanos y dijo que no me llevaba por una lesión de rodilla. También se especuló con un recambio de jugadoras, pero gracias a Dios el tiempo está dejando ver que eso no fue así, que tomó esa decisión porque nosotras estábamos peleando por mejores condiciones".

Cosa de 10. Banini junto a Leo Messi en el predio de AFA.

"De todas formas, sigue siendo una decisión de Borrello y él ya lo dijo muy claro: 'Para algo hay un entrenador'. Es muy triste no formar parte de la lista, pero estoy contenta de que el equipo pueda participar de estos torneos, que son sumamente importantes. Después de 15 años con el mismo técnico, ojalá podamos ver la progresión del equipo", puntualizó Banini.

La talentoso mediocampista reconoció que habló con el presidente de la AFA, Claudio Tapia: "Entiendo que se guía por lo que le están comunicando. El Chiqui es una persona que está haciendo muchísimo por cambiar el fútbol femenino en Argentina, y eso se agradece. Es un presidente que lo está intentando, estoy muy contenta con los cambios que está haciendo y ojalá sigamos progresando. En su momento se comunicó conmigo, pero él se sigue guiando por la información que le dan".