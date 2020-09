Esteban Andrada: "Si me retiro hoy tendría que salir a trabajar"

El arquero mendocino Esteba Andrada sin dudas está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, titular indiscutido en Boca atravesó una infancia muy dura marcada por la pérdida de su padre. Cómo se las ingenió para ayudar a su madre y sus seis hermanos, tras la trágica muerte de su papá Mario.

Nacido en San Martín, Esteban se levantaba muy temprano, desayunaba algo rápido y se alistaba para salir. A las 7 pasaba a buscarlo un camión que lo llevaba a la finca donde había conseguido un trabajo con el que ayudaba a su madre y hermanos. Mamá Graciela era el sostén de familia porque Mario, su papá, falleció en un accidente de tránsito.

Con 14 años y el sueño a cuestas de ser futbolista, el chico oriundo de San Martín, de un barrio ubicado en paralelo a la ruta 7, se dedicaba a cosechar uvas para llevar algunos pesos a su casa. Era una de las pocas changas que se conseguían en ese entonces y se acostumbró a convivir en los viñedos.

Al hermano del medio de la familia Andrada le daban un tacho grande y le mostraban el camino en los callejones de los parrales. Cortaba las uvas y, una a una, las iba metiendo hasta llenar el enorme balde que llegaba a pesar hasta 30 kilos. De ahí caminaba unos 100 metros para cargarlos en el vehículo. La acción se repetía una y otra vez. El espigado adolescente ponía sus músculos a prueba y, también, su fortaleza mental.

Fue el ex futbolista –y hoy su representante- mendocino Luciano Nicotra el que apostó por él. Recomendado por el presidente de San Martín, cuenta la leyenda que “lo bajó de un tractor” para llevarlo a probar a Lanús. Finalmente siguió los pasos de su hermano mayor Gabriel, que llegó a jugar en la B Nacional para San Martín.

Sueño cumplido

Salió de Mendoza, para llegar a Buenos Aires y desembarcar en Lanús, primer equipo grande que lo cobijó. El joven sanmartiniano mostraba que tenía un futuro prometedor que lo llevó, primero a destacarse en el Sudamericano de Perú 2011 y luego fue figura de la Argentina en el Mundial Sub 20 de Colombia (fue titular en los cinco partidos que disputó el equipo que dirigió Walter Perazzo) y aquellas demostraciones llegaron incluso a llamar la atención del Barcelona de España que llegó a ofertar casi 5 millones de euros por su pase.

Al no tener oportunidad en el arco de Lanús, fue que decidió aceptar irse a préstamo a Arsenal , dónde le tocó vivir el peor momento en su carrera al actual arquero de Boca.

Fue justamente su hermano Gabriel que recordó la situación "La pasó muy mal el año que estuvo en Arsenal. Para colmo de no salirle las cosas fue secuestrado, un momento de mucho dramatismo. Por suerte lo devolvieron en el mismo día gracias a su concuñado, que es un comisario importante, que lo negoció muy bien. Fue un momento malo en una temporada horrible para él" contó "Aguja" sobre el dramático momento que le tocó atravesar a la familia.

Sacrificio del trabajo

Acostumbrado a sacrifico del trabajo, el arquero sanmartiniano declaró públicamente hace pocas horas que no tiene su futuro resuelto, no llegaron ofertas por él en este mercado, "Si me retiro hoy, tendría que salir a trabajar" manifestó Esteban.

Si bien su cabeza está puesta en el arco de Boca y en el partido del próximo jueves por la Copa Libertadores de América, Andrada no descarta en un futuro emigrar de Argentina. "No estoy salvado económicamente" reconoció el mendocino.

La cláusula de salida del arquero es de 25 millones de dólares, una cifra complicada por la situación de pandemia que se vive. De todos modos, Esteban también se encargó de remarcar que está bien en Boca y "enfocado" en la Libertadores, porque no hay ninguna propuesta concreta para irse ahora mismo.

"Quiero poder pelear la Copa, que es lo que deseamos todos", advirtió. Y terminó de ratificar: "En el momento en que llegue la oferta, se analizará. Por ahora no salió nada y estoy tranquilo en Boca. No me puedo quejar. Si me quedo, trataré de pelear por la Copa".