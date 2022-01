Esequiel Barco, nuevo refuerzo Millonario: "River es muy grande"

La espera terminó: tras solucionar cuestiones contractuales y superar la revisión médica, Esequiel Barco se convirtió en la sexta incorporación de River en lo que va del mercado de pases: "Estoy feliz de poder estar acá. Quería volver a la Argentina y River es un equipo muy grande", expresó quien será, para muchos, un salto de calidad para el fútbol argentino.

El atacante de 22 años, que suele jugar como extremo por la izquierda, no ocultó su felicidad de volver a la Argentina, luego de sus inicios en Independiente de Avellaneda y su salto a la MLS de los Estados Unidos, más precisamente en el Atlanta United.

"Marcelo (Gallardo) potencia a los jugadores, es lo que más me motivó para venir a River. Cuando me llamó, no dudé. Como dije, Gallardo potencia y busco eso, ser protagonista en un club tan importante y ganar cosas", resaltó sobre el DT Millonario, el nacido en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.

En las próximas horas, Barco se sumará al plantel, que este sábado disputará un nuevo amistoso, en esta oportunidad, ante Atlanta en el estadio Monumental. "Miraba los partidos y River es un equipo intenso. Es muy lindo ver jugar a un equipo así. Los 11, los suplentes y los que no juegan son ídolos de River. Quiero estar a la altura y de eso se trata el fútbol, de pelear un lugar", sentenció.

