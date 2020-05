Es mendocino, juega en Turquía y no se olvida de su Las Heras natal

La solidaridad de un lasherino que se encuentra en Turquía ayudará a comedores, merenderos y vecinos en situación vulnerable del departamento de Las Heras, quienes recibirán alimentos donados por el futbolista Gustavo Blanco Leschuk, jugador del Antalyaspor, en la Superliga de ese país europeo.

Hijo del reconocido y querido Marcelino Blanco, quien jugó en Huracán Las Heras en la década del ‘80, club en el que es muy admirado por sus hinchas, Gustavo realizó esta donación a través de la Municipalidad de Las Heras, que se encargará de la distribución de estos bolsones con distintos productos de primera necesidad.

El intendente Daniel Orozco afirmó: "No tenemos más que palabras de agradecimiento a la familia Blanco". Por su parte, Marcelino Blanco, papá del jugador, dijo orgulloso: “Él siempre está pensando en los demás, al igual que nosotros".

Este es el potente delantero lasherino.

Gustavo Blanco Leschuk, de 28 años, es delantero del Antalyaspor turco, pero tiene una larga trayectoria en equipos de otros países, ya que estuvo en Rusia, Marruecos, Suecia, Ucrania y España. En Argentina, el lasherino jugó en Arsenal de Sarandí (2011-2012) y en Deportivo Merlo (2012-2013).

Gracias a su gesto solidario, se adquirió mercadería para unas 410 familias, quienes recibirán bolsones con fideos, polenta, harina, arroz, aceite, mate cocido, té, azúcar y legumbres. En total, son unos 4.000 kilos de mercadería.

Orozco destacó que esta donación se suma a otras en este tiempo de emergencia sanitaria. “Durante esta situación de pandemia, siempre hemos recibido el aporte de mucha gente que está preocupada por las personas más vulnerables. Y así como hemos recibido de muchas empresas, también lo hemos hecho de varios particulares, como Lautaro Martínez y su novia Agustina Gandolfo. Ahora estamos con Marcelino Blanco, porque su hijo Gustavo, que está jugando en Turquía, ha hecho una donación importante”.

Además, el jefe comunal resaltó “la conjunción que tenemos con esas personas que han vivido en Las Heras y que se acuerdan de nuestro lugar y de nuestros ciudadanos, así que no tenemos más que palabras de agradecimiento a la familia Blanco por lo que representa esta donación. Si se me cae un lagrimón, es de felicidad porque estamos pensando en aquellas personas que están sufriendo y en grandes gestos solidarios como este que recibimos hoy”.

Orgulloso como padre y como vecino de Las Heras, Marcelino Blanco expresó sobre esta donación de alimentos que hizo su hijo: “Él siempre está pensando en los demás, al igual que nosotros; y el otro día, cuando estuvimos hablando, me dijo ‘papá, quiero que a la gente de Las Heras le llegue lo que le voy a mandar’. Y acá estamos con esta mercadería para que la Municipalidad la entregue a las personas que más lo necesitan”.

“Gustavo tiene un corazón muy grande, y así como todos estamos sufriendo esta pandemia, él sufre a la distancia. Por eso valoramos esta actitud que tuvo y que me hace sentir orgulloso de él, no solo por lo deportivo, sino por lo humano. Al igual que con mis otros hijos”, manifestó el ex futbolista Marcelino Blanco.