Enzo Pérez a fondo: su idolatría, un cruce con Boca, la selección y su retiro en Maipú

El volante de River Plate Enzo Pérez aseguró desde Orlando, Estados Unidos, donde el plantel hace la pretemporada, que no se considera ídolo del club y puso en esa categoría al capitán Leonardo Ponzio y al zaguero Jonatan Maidana, dos históricos en el ciclo del entrenador Marcelo Gallardo.

"Una cosa es que te digan ídolo y otra sentirlo, no me siento de esa manera. Para poner en la bandera de ídolos están Leo Ponzio y Jony Maidana, son los dos emblemas de este River”, dijo Pérez en declaraciones en ESPN.

Al respecto, el mendocino explicó: “Tengo la suerte de compartir con ellos el día a día y son dos jugadores muy importantes, no sé si ellos piensan que son ídolos o no, pero yo como hincha los pondría. Se merecen el máximo respeto por todas las vivencias".

Y agregó: “No vine para ser ídolo ni referente, yo acompaño este proceso, estoy para lo que me necesiten, escucho, observo, doy mi opinión cuando tengo que hacerlo o se me pregunta, pero la palabra ídolo es muy grande y más en este club".

Luego el exjugador de la selección nacional recordó la noche que le tocó ser arquero (el 19 de mayo, triunfo 2-1 sobre Santa Fe de Bogotá, Colombia, a raíz de un brote de Covid-19 en el plantel riveplatense): "Veía enorme el arco en el precalentamiento, fue una experiencia linda después de ver cómo salió todo, pero de antemano estaba muy nervioso y con un poco de sufrimiento”.

"Antes de salir para el Monumental -añadió- me acuerdo de los mensajes que me iban tirando mi hija y mi hijo, 'tratá de que no te hagan goles, sacala', me decían, y cuando volví a casa era una felicidad enorme, no sólo de ellos sino mis padres, hermanos y toda la familia”.

Finalmente Pérez destacó sobre ese partido: "Fue una noche épica, hubo abrazos con todos porque hicimos algo que quedó para la historia del fútbol y cuando me abracé con Matías (Girlanda, de Prensa), fue cuando solté un par de lágrimas".

Consultado sobre el modo de jugar del equipo, Pérez respondió: "Si mis compañeros no hubiesen hecho el esfuerzo que hicieron, de estar corriendo cuando no podían más, no hubiésemos logrado el resultado y a eso le tenemos que dar mérito”.

"Tenemos una forma y una manera de jugar, una identidad, que es la que venimos mostrando durante mucho tiempo, para conseguir la Copa nos ha faltado y quedamos en el camino por detalles, obvio que tenemos que mejorar”, destacó.

Ante la pregunta de un posible cruce con Boca contestó: ”Obvio que se puede volver a dar, y si es así bienvenido, pero antes nos tocó un rival duro como es Argentinos Juniors, van a ser dos partidos a un gran nivel, porque los dos proponen”.

El tema del cruce superclásico derivó en el partido en Madrid, España, por la final de la Libertadores 2018, y enfatizó: “Todavía no me cae la ficha de lo que logramos en Madrid, no terminamos de disfrutarlo, lo de ese día es algo fantástico que va a estar marcado de por vida y estará en la historia".

El volante también admitió que sigue "soñando con el llamado" de la selección y que se siente mejor que en 2018 (había quedado al margen del plantel pero finalmente entró por la lesión de Manuel Lanzini); pero que "hay que respetar las decisiones y a los compañeros que hoy están en la Copa América haciendo lo mejor”.

En cuanto a su retiro, finalmente, Enzo Pérez opinó: "Mi deseo es retirarme con la camiseta de Deportivo Maipú, pero va a depender de la gente que está manejando el club en su momento, yo ya lo hablé con gente cercana a mí y mi deseo es aunque sea jugar 6 meses".

Mientras tanto el plantel se sigue entrenando en doble turno en el centro deportivo de ESPN en Orlando con tareas físicas y técnicas de cara a los dos amistosos confirmados ante Barcelona de Ecuador el 30 de junio y el 4 de julio.