Entre lágrimas, Messi se despidió del Barcelona

El astro del fútbol Lionel Messi se despidió de Barcelona después de 17 temporadas con una emotiva conferencia de prensa en el auditorio del Camp Nou, en el que ingresó quebrado.

La máxima leyenda del club catalán aseguró que "estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona", un deseo que compartía junto a su familia, pero lamentó que no se haya podido concretar "por un tema de Liga".



"En estos días estuve pensando qué iba a decir y la verdad es que no me sale nada. Estoy bloqueado. Es muy difícil para mí, después de pasar toda mi vida acá, no estaba preparado para esto", comenzó expresando.

Los motivos de su salida:

Sobre la polémica salida del club sostuvo: “No sé bien cómo fue el entramado de todo esto, lo único que sé es que no se pudo hacer por la Liga y la deuda del club”.



De acuerdo con un comunicado oficial, el Barcelona anunció el jueves pasado el alejamiento del astro rosarino por "obstáculos económicos y administrativos" relacionados con la normativa de LaLiga, que le impide inscribir el nuevo contrato de Messi por quedar fuera de los parámetros del fair play financiero.

Asimismo, Messi afirmó en este sentido que dio todo por Barcelona "desde el primer hasta el último día", agradeció a sus ex y actuales compañeros y también a los hinchas, de los que hubiera querido despedirse "de otra manera".



Sobre su salida del club que fue su segunda casa durante todos estos años agregó: "Nunca imaginé que fuera así, hubiera querido hacerlo con la gente en el campo. Si se da en un futuro obviamente que estaré dispuesto pero me gustaría que fuera ahora, en el momento que me toca irme", lamentó.

La tristeza inundó a todo el auditorio y las lágrimas de Messi conmocionaron a toda la prensa nacional e internacional en uno de los momentos más difíciles de su carrera:



"Sin dudas es el momento más difícil de mi carrera. He tenido muchas derrotas, pero al otro días volvés a entrenar y tenés revancha, pero ahora es otra cosa, es el final en este club. No me quería ir y por eso la tristeza".



Y manifestó su deseo de volver en algún momento diciendo que le gustaría “llegar a ser parte del club en lo que sea” y aportar en algo para que “siga siendo el mejor del mundo."