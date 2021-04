Entre la cosecha, el estudio y la bicicleta: la historia de un pibe con muchos sueños

Llegó la hora del llamado para hacer la nota por radio y buscó el mejor. Es que no siempre hay señal en Tupungato, en la zona de La Carrera, pero de todos modos se las arregló y pudo salir al aire contando su linda historia.

Se trata de Ignacio Campo Domínguez, un jovencito que comparte la vida con sus padres y su hermano trabajando en la finca, que está terminando la secundaria y que además se destaca como ciclista, buscando elevar su nivel, el cual han visto con muy buen ojos desde Europa.

- Te llamaron para correr en Europa, ¿Cómo llegó ese llamado?

- Me llamaron gracias a un profesor de San Luis que lo contactó a mi papá. El profesor se llama Pablo Díaz. Pablo nos pidió que le mandaramos videos de mis entrenamientos, de mi día a día, como me cuidaba y Pablo contacto al equipo de allá. Y me mandaron una carta de invitación de Start Junior Team.

- ¿A qué edad empezaste con la bicicleta y la competencia?

- A los 15 años. Mi papá le mandaba videos a Pablo Díaz, que tenía contacto con el director de Bélgica, y también entrenaba con Miguel Nebot.

- Contanos un poquito de tu historia, porque no te dedicás sólo al ciclismo

- Si, trabajo en la cosecha junto con mi familia. Somos cuatro y trabajamos en la cosecha de castaña, nuez, manzana con mi papá, mi mamá y mi hermano menor.

- ¿Estás estudiando?

- Si estoy estudiando, estoy en el quinto año de la secundaria y a veces se complica un poco salir a pedalear, pero tratamos de hacer lo posible. Llegamos 15:30, como un poco y tratamos de salir a pedalear unas dos horas y media, dos horas y ya a la noche me pongo a hacer todos los trabajos de la escuela.

- ¿Cómo nace tu amor por el ciclismo?

- Mi pasión por el ciclismo fue por mi papá, que corría y empecé a salir con Miguel (Nebot), que gracias a él he conseguido tener un buen nivel y también lo tengo como un gran ejemplo a seguir dentro de esta actividad.

- ¿ Qué equipo sería en Europa y qué es lo que te piden económicamente?

- Es el equipo Start Junior Team, creo que es uno de los latinoamericanos que va a Europa. No he conseguido todo el dinero, la verdad que estamos complicados, Argentina está complicada. Estaría necesitando un apoyo económico ya sea un sponsor, a cualquiera de esas cosas que se puede poner en la camiseta del equipo.

- ¿Cómo te decantaste por el ciclismo de ruta y no el de velocidad?

- Y la verdad que viene de que no soy muy fan de las ruedas gordas de la mountain bike, y actualmente pertenezco al equipo de la Municipalidad de Guaymallén, estoy corriendo para ellos actualmente.

La emoción de Javier, su papá

"La verdad que estoy viviendo un sueño, algo que siempre anhelé por parte de mi familia que siempre ha sido apasionada por el ciclismo. Como Nebot, Belarde, para nosotros como tupungatinos es un orgullo que un chico de tantos qué hay, se pueda ir y que esto sea una puerta para los demás también", afirmó Javier, su papá durante la charla.

"Yo me dediqué al ciclismo por mis primos, salíamos a pedalear, yo como aficionado nada más, lo hacía por que me gustaba. A lgnacio lo llevaba a correr cuando era más chico a San Martín y Lavalle. En San Martín se cayó un día y no quiso seguir más. Y hace dos años, yo tenía una mountain bike, tenía una rutera y me dijo que quería usarla y ahí lo agarro con un entusiasmo muy grande. Ya estar representando a Guaymallén, un equipo reconocido con trayectoria, la verdad que para mí es un orgullo que esté corriendo ahí. Más loco todavía por lo que se va a Europa", añadió el hombre de Tupungato.

A su vez subrayó: "A Ignacio lo mandaron a llamar de Start, fue a San Luis a un campus, donde lo evaluaron con mucho trabajo de potencia, de fuerza. Le hizo muy bien porque llegó al Argentino corriendo con los chicos de Mendoza, hicieron muy bien papel. Uno salió tercero, Ignacio logró meter el 12º puesto también así que ahí se quedó mucho más contenta la gente del equipo que lo vino a ver".

A la hora de destacar virtudes deportivas de su hijo, Javier puntualizó: "Le gusta mucho subir, le gusta la trepada. Entrena mucho acá en Tupungato, porque donde vayamos tenemos subida, así que eso le ayuda más que otras cosas. Mauricio me dijo que allá lo van a experimentar en todo, porque no solamente un ciclista sube sino que tiene que ir al llano, tiene que aprender así que me dijo que desde esta edad, los chicos se empiezan a formar para estar en Europa".

"Estoy agradecido de la oportunidad que nos dan, por que acá en Tupungato no lo ven todavía, no están muy actualizados con el tema de Ignacio, y desde Ciudad nos están ayudando. En algún momento vamos a encontrar alguien que nos auspicie, que nos ayude, que la verdad estamos lejos de concretarlo. Pero trabajando y con el apoyo de alguien, lo vamos a poder lograr", se sinceró.

Producción periodística: Ailín Garro.