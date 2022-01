Enojo en las redes por los pocos minutos que le dan a Campazzo

Los Denver Nuggets, elenco donde juega el base argentino Facundo Campazzo, visitan este martes desde las 22 a los Minnesota Timberwolves, por una nueva jornada de la Fase Regular de la NBA. Sin embargo, la noticia central es que hay mucho enojo entre los fanáticos argentinos, por los pocos minutos que está teniendo el ex Real Madrid en los últimos partidos.

Y es que Facu viene de jugar solamente tres minutos en la victoria del pasado domingo ante los Bucks 136 a 100. Teniendo en cuenta que los partidos de la NBA se juegan a la noche y a veces muy tarde por la diferencia horaria, para muchos argentinos es decepcionante ver la poca acción que tiene el hombre de la Selección argentina. Y más enojo hubo, luego de las declaraciones del entrenador, Michael Malone.

“El banco está rindiendo mejor y hoy el base suplente es (Bones) Hyland”. Posteriormente agregó que “eso no significa que no contemos con Facundo. No es así en absoluto”. En líneas generales, Malone dio a entender que Campazzo es el tercer base en importancia en el equipo, lo que despertó la furia de los amantes del básquetbol argentino, a través de las redes sociales.

Básicamente, el enojo es porque cada vez que a Campazzo le dan minutos de calidad, es decir, más de la mitad de un partido, responde con creces, tanto en defensa como en ataque. Sin embargo, el DT no parece verlo de esa manera y por ahora Facu deberá seguir esperando pequeñas oportunidades. ¿Jugará este martes?