Boca venció a Colón en la Bombonera y llega entonado al clásico

Boca Juniors derrotó como local 1 a 0 a Colón de Santa Fe, con un tanto de Nicolás Orsini a los 20 minutos del segundo tiempo. Si bien el equipo de Sebastián Battaglia está lejos (a 8 puntos del líder Talleres) todavía no se rinde.

Con este triunfo los dirigidos por Sebastián Battaglia llegan entonados al próximo domingo en que se disputará el Superclásico con River que además contará con la vuelta del público a los estadios de fútbol.

El Xeneize fue un merecido ganador, ya que hizo méritos y tuvo la eficacia necesaria para quedarse con la victoria.

Boca conservó su invicto bajo la dirección técnica de Sebastián Battaglia y llegó a los 11 partidos invictos, desde la salida de Miguel Ángel Russo.

Síntesis

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Agustín Almendra, Esteban Rolón, Rodrigo Montes y Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

Colón (Santa Fe): Leonardo Burián; Facundo Mura, Bruno Bianchi, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Eric Meza; Federico LértoraGoez; Cristian Bernardi, Rodrigo Aliendro y Cristian Ferreira; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: ST: 20' Orsini (B).

Cambios: PT: 11' Castro y Formica por Bernardi y Ferreira (C); 12' Molinas y Briasco por Montes y Cardona (B); 23' Leguizamón por Meza (C); 24' González por Pavón (B); 31' Piovi y Goez por Delgado y Lértora (C); 35' Vázquez y Medina por Orsini y Almendra (B).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.