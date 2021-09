La Municipalidad de Las Heras, junto a las distintas federaciones y asociaciones involucradas, está realizando los cursos de arbitraje de futsal, vóley, básquet y hockey sobre césped, una iniciativa que tuvo una muy buena recepción y que está cumpliendo las expectativas iniciales.

Los cupos se completaron rápidamente, que en esta ocasión fueron 10 para futsal, la misma cantidad para vóley, 30 para básquet y también 30 para el hockey sobre césped.

En cuanto al cursado, la parte teórica se está brindando de manera virtual, excepto en el futsal que semanalmente se está cursando en los distintos clubes que integran la Federación de Fútbol de Salón (FEFUSA). El club Cementista de Las Heras es uno de los lugares donde se dictan estas clases de arbitraje a cargo del instructor Darío Brusadín, quien manifestó: “A través de estos cursos buscamos sumar nuevos árbitros para el deporte, así que me parece muy buena la iniciativa de la Municipalidad de Las Heras de brindarle esta chance a sus vecinos”.

En cuanto al desarrollo, Brusadín contó que “tenemos la parte teórica y luego la práctica, que la hacemos en algunos partidos, donde yo arbitro junto a ellos. Después ya empezarán los chicos a dirigir partidos de las categorías formativas”.

Mauricio Ginestar, director de Deportes de la Municipalidad de Las Heras, explicó que “el objetivo primordial es brindar una salida laboral a través del deporte y de los vínculos que tenemos con las distintas asociaciones y federaciones”.

“Estamos muy contentos porque la gente respondió y se están desarrollando muy bien cada uno de los cursos”, agregó el funcionario.

Estos cursos están destinados a mayores de 18 años con el secundario completo y que quieran incursionar en el arbitraje, en este caso de estos deportes específicos. Una vez completado, obtendrán el certificado habilitante para arbitrar en las distintas federaciones, ligas o asociaciones en los niveles iniciales, por lo que también se transforma en una salida laboral.

Con entusiasmo, los jóvenes de Las Heras tomaron esta posibilidad de capacitación. Desde siempre me gustó el arbitraje, y como en una época jugué al futsal me imaginé que podía ser una linda experiencia para ver al deporte desde otro lado. Me parece muy buena esta oportunidad que nos da el municipio, porque nos abre otros horizontes”, comentó Matías Carmona, uno de los asistentes al curso.

En tanto, Sergio Maldonado sostuvo que “me anoté porque me pareció muy interesante conocer otras facetas del deporte, así que cuando vi que estaba abierta la inscripción me anoté y por suerte pude hacerlo”.

Estos cursos de arbitraje son dictados por las federaciones o asociaciones con un costo, pero gracias a la propuesta de la Municipalidad de Las Heras, 80 personas del departamento los pueden hacer de manera gratuita.