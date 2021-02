En detalle: cómo será la organización de la Copa América en Mendoza

Mendoza será sede de la Copa América 2021 que se disputará en conjunto entre Argentina y Colombia desde el 11 de junio hasta el 10 de julio.

Las sedes argentinas serán Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Córdoba y Santiago del Estero; y entre las colombianas estarán Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali.

En el estadio Malvinas Argentinas de nuestra provincia se jugarán tres partidos: el sábado 11 de junio se enfrentarán Paraguay ante Bolivia, a las 19. Para el martes 15 está previsto el duelo entre Chile y Bolivia, a las 16. Mientras que el viernes 18 se presume se jugará el partido más destacado entre Uruguay y Chile, a las 20.

En ese sentido, en El Interactivo, que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, dialogaron con Federico Chiapetta, Subsecretario de Deportes de la provincia, quien dio detalles de la organización y manifestó que se espera la llegada de turistas chilenos.

“Como saben, tenemos 3 partidos en Mendoza de la Copa América, de los cuales 2 son de la Selección de Chile. Con sentido común se eligió la sede por la cercanía del público chileno, seguro me adelanto con esto sobre lo que me puedan preguntar sobre el público", aseguró Chiapetta.

Asimismo, el funcionario provincial sostuvo que “La organización viene bien. Tenemos dificultades financieras, pero vamos a llegar con las exigencias. Estamos haciendo un gran esfuerzo desde la provincia para poder cumplir. Ahora, aspiramos a que venga el público. Siempre necesitamos de público en eventos deportivos. Eso le beneficia a la provincia, con la excusa de un evento de caridad internacional en la economía del turismo y mover la marca Mendoza, que es muy importante para nosotros".

“Hemos pedido que la organización de la Copa aporte algo, porque el 100% de la provincia no lo puede hacer. Hemos hecho un gran esfuerzo. Sobre la Copa en junio veremos en qué condiciones estamos con respecto al público, no menor es si van a venir los chilenos", continuó.

Consultado sobre qué requerimientos han pedido para el estadio desde Conmebol, el subsecretario de Deportes dijo: "Nosotros vamos a hacer un aporte de 96 millones de pesos que no es menor, en el riego por aspersión. Este estadio (por el Malvinas Argentinas) no lo tenía, nunca es el momento ideal pero ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer la renovación de 14 mil butacas, lo que es muchísimo pero es necesario. Ya la hicimos a la inversión, porque ha sufrido mucho deterioro y hay que modernizarlo".

“Palcos, mantenimiento de la infraestructura hay que actualizar, incluso con ascensores. También tenemos obras previstas en el entorno, las playas de estacionamiento, los accesos, el cierre perimetral que son 40 hectáreas todo el predio. Encima de eso tenemos que ver luminarias en el campo de juego, ahí estamos viendo con Conmebol porque las led que nos exigen son más de cien millones de pesos", manifestó Chiapetta.

Sobre el protocolo para que se ocupe un 30% de la capacidad de los estadios, el funcionario detalló: "Sí, son los protocolos que han dispuesto. Es difícil proyectar, nosotros somos optimistas y que se mejorará el riesgo de vacunación. Son variables que van a mejorar, quiero ser optimista. En junio vamos a ver cómo se actualizan los protocolos. A nosotros nos preocupa qué va a pasar en junio. Alfredo Cornejo ha pedido que dejen ingresar a los chilenos vacunados, no es un tema menor, para que vengan a mover el turismo en la provincia".

Por último, concluyó: “Se habla de un 30% pero no sé en base a qué, sin público creo que no sería lo mismo para ninguna provincia, pero siendo egoístas en la provincia siempre nos ha ido tan bien cuando hemos hecho turismo deportivo. Deja mucho dinero en la provincia en general y da empleo. A eso aspiramos en la Copa América. Nos cuesta imaginarnos el porcentaje que vamos a tener, sin público no serviría de nada para la provincia, sería un partido más”.