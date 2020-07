En Austria se producirá el ansiado regreso de la Fórmula 1

Tras varios meses de inactividad oficial, la Fórmula 1 disputará su primera fecha de la temporada 2020 este fin de semana en Austria, luego de varias postergaciones debido a la pandemia del coronavirus.

Y en la previa del arranque del, el hexacampeón de Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton, le pidió a su escudería, Mercedes, una cifra cercana a los 44 millones de euros al año para renovar su vínculo por la temporada 2021.

Según el diario Daily Mail, Hamilton "ha pedido un aumento de sueldo para seguir en la firma alemana", ganadora de la Copa de Constructores en los últimos seis años.

Actualmente, el seis veces campeón del mundo percibiría unos 40 millones de euros, una cifra que según el medio habría pedido que ascendiera hasta los 44 millones de euros en su nuevo contrato.

A sus 35 años, Hamilton, líder de la Fórmula 1, busca igualar en títulos al alemán Michael Schumacher, máximo ganador histórico de la categoría con siete títulos.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, señalo que "las conversaciones entre equipo y piloto para la renovación no avanzaron en el período de la cuarentena" pero confió que se llegará a un acuerdo con el regreso de la actividad.

Vettel no se guarda nada

Sebastian Vettel reconoció su "sorpresa" por la salida de Ferrari para finales de este año y contó que la escudería italiana no le hizo "ninguna oferta" para seguir.

"Fue una sorpresa cuando me llamó Mattia (Binotto, el jefe de equipo) y me dijo que no había sitio para mí", dijo Vettel en declaraciones recogidas por la agencia alemana DPA.

"No hubo una discusión, no hubo ninguna oferta sobre la mesa", recalcó Vettel en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria, que se correrá el domingo y dará inicio a la temporada.

La F1 debió comenzar el 15 de marzo en Melbourne, Australia, pero la pandemia de coronavirus obligó a su postergación.

El alemán, tetracampeón de la categoría, será reemplazado el año que viene en Ferrari por el español Carlos Sainz Jr.

Así se desarrollará la actividad

La actividad en el Red Bull Ring de Austria comenzará el viernes a las 6 de la mañana con el primer entrenamiento que tendrá una extensión de una hora y media. Luego, desde las 10 hasta las 11.30, se disputará el segundo ý último ensayo de la jornada.

Luego, la acción pasará al sábado, donde a las 7 de la mañana y por espacio de una hora los pilotos saltarán a la pista para desarrollar el último entrenamiento del fin de semana y poner a punto el auto para lo más importante de la jornada. Por su parte, la clasificación comenzará a las 10.

Por último, el domingo se llevará a cabo el primer Gran Premio de la temporada en Austria. La carrera se pondrá en marcha a las 10.10 de la mañana.