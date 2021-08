Emanuel Lucero le pone “picante” al ataque de la Academia

Para el Atlético Argentino, el apellido Lucero es una cuestión de privilegio. Y sino repasen. En la gloria de los 50 y 60 brillaban Alfredo Quique y Oscar. Y en los 80 y 90’, el Turco Emeterio, el Liche Evaristo, el Pollo Mauricio, el Quiquito (hijo de Alfredo) y Javier, el Pata.

Y la tradición sigue para los millennials. Así en la actualidad juegan Los Pollitos Lucero, los hijos de Mauricio y Evaristo.

Todos con sentido de pertenencia a la legendaria Academia de la Avenida Mitre sanjosina.

Pero claro, la nueva generación albiceleste, la que se encamina a ser partícipe del centenario de su club disfruta de otro gran privilegio: encandilarse con los goles de Emanuel Lucero. El pibe que surgió del CEC, transitó por varios clubes de Mendoza y hoy es una de las cartas triunfadoras del Atlético Argentino que da pelea en el torneo “Leopoldo Luque” de la Liga Mendocina de Fútbol. Justo en el certamen que honra a aquel inolvidable centrodelantero con su nombre, este otro número nueve, honra con sus goles (es el máximo artillero del torneo con 13 en 12 encuentros) al gran Leopoldo Jacinto.

“La verdad es que se ha armado un lindo grupo, algo que no es tan fácil de lograrse. Uno de los mejores que me ha tocado estar. Muy humilde y que se adapta a todo. Sabemos que por ahí no sobran elementos de laburo como en otros clubes más profesionales, pero sí sobran las ganas de ganar algo”, dice Emanuel, luego de la práctica de ayer.

Sobre su buen momento en el club, Lucero no duda en afirmar: “Mi paso en Gimnasia me ayudó a crecer. Yo antes basaba todo en correr y sacrificarme, pero hoy aprendí a quedarme más cerca del área. Además, antes no le daba mucha bola al tema físico, y tomé en cuenta el consejo de Diego Pozo, en que había que laburar más en el gimnasio”.

La gente de Atlético Argentino se ilusiona con un título de Primera A, cuyo último grito fue en 1996. “Nosotros vamos paso a paso. Charly Hernandez (el entrenador) trabaja partido a partido y está bien. Entiendo a los hinchas, yo también lo soy, pero tenemos los pies sobre la tierra. No hay que hacerse la película, hay que pensar en el rival próximo, no en las fechas que vienen”, asegura el Picante, como lo bautizó el relator Chizo Robles.

En la próxima fecha, la 14°, Argentino visitará a Fadep, mientras que a mediados de semana recibirá a Boca de Bermejo por la 13, que será reprogramado por la Liga, (ver líneas más abajo) “Van a ser muy difíciles todos los encuentros. Todos quieren ganarnos y van a venir a salir a jugarnos a muerte”, dice Emanuel.

Como mencionábamos en el inicio de la nota, Emanuel es portador de un apellido muy emparentado con la gloria de Atlético Argentino. Le consultamos si era consciente de ello.

El atacante se ríe y dice: “Sí, el otro día un hincha me dijo: ‘los Lucero hacen historia en este club’. ‘Ojalá que sí’, le dije. Que podamos seguir con la tradición”, larga Emanuel Lucero, el centrodelantero de una Academia que sueña con la vuelta olímpica a final del certamen.