El Tomba viaja a Córdoba con el bolso lleno de dudas

Godoy Cruz tuvo su última práctica formal en la mañana de este viernes y se prepara para viajar esta noche rumbo a Córdoba, donde el próximo domingo desde las 14 hs se medirá ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes. La principal novedad está en la lista de concentrados, ya que vuelven el arquero Juan Espínola y el defensor Leonel González, ambos estuvieron ausentes ante River por lesiones.

Sebastián Méndez no confirmó el equipo ni tampoco dio muchos detalles al respecto. Sin embargo, desde el entorno del plantel se espera volver a la línea de cuatro defensores ya que el sistema utilizado ante el Millonario (5-3-2) claramente no dio sus frutos tras el 1-6 en contra. Todo indica que el Expreso volvería a formar con un 4-4-2 como lo había hecho en los anteriores compromisos.

Y si de novedades hablamos, no hay dudas de que es un alivio ver a Juan Espínola en la lista de concentrados, aunque no se sabe si está al 100% para poder atajar. En caso de no estarlo, Nelson Ibáñez volverá a ocupar el lugar. Espínola, al margen de algún que otro error en partidos anteriores, es el titular elegido por el cuerpo técnico.

Similar es la situación de Leonel González. El marcador central ha tenido grandes actuaciones en Godoy Cruz y de no haber inconvenientes físicos, conformará la dupla de zagueros junto a Mauro Dos Santos.

Finalmente, podrían ser de la partida nuevamente Gonzalo Abrego, Valentín Burgoa y Ezequiel Bullaude. Este último, marcó el único tanto en el amistoso del martes ante Gimnasia de Mendoza y estaría en condiciones de recuperar su lugar en la delantera al lado de Cristian Colmán.

A pesar de no haber confirmaciones, un equipo estimado para el próximo domingo ante Talleres de Córdoba, que viene de vencer a Boca en La Bombonera, sería con Espínola o Ibañez; Silva, Dos Santos, González y Pérez; Tesuri, Cartagena, Abrego y Burgoa u Ojeda; Bullaude o Ramírez y Colmán.