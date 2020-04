El tenis mundial analiza dar por terminada la temporada 2020

El presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi dialogó con un grupo de periodistas italianos y reconoció que "nadie puede excluir el aplazamiento del tenis y de los los torneos hasta 2021", aunque mostró su deseo de organizar "al menos" tres Grand Slam y el Masters de Londres, que por contrato debería disputarse por última vez en el O2 Arena antes de mudarse, en 2021, a Turín.

En relación al futuro del circuito añadió: "Nadie sabe cuándo volveremos a competir. El 9 de marzo cancelamos Indian Wells por la regla 'primero la salud y la seguridad' y no nos planteamos jugar a puerta cerrada. A partir de ese momento la epidemia se agudizó y ahora estoy bloqueado en mi casa de Londres, haciendo planes que podrían cambiar en todo momento dependiendo de la emergencia sanitaria. Estamos hablando de fechas hipotéticas. También el Abierto de Estados Unidos se está planteando aplazar. Todo depende del virus. Nadie puede excluir el aplazamiento del tenis hasta enero de 2021, que volvamos a jugar con el Abierto de Australia".

El presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi.

Sin embargo planteó la posibilidad de realizar una gira sobre polvo de ladrillo. "Estamos trabajando en la opción de cuatro semanas de polvo de ladrillo después del US Open. El mejor escenario posible sería jugar la gira norteamericana en verano, luego en polvo, después la gira asiática y después las Finales ATP. Si eso pasa habríamos salvado el 80 por ciento del calendario exceptuando la gira de césped. Si se cancela el Abierto de Estados Unidos, todo se complica más porque entonces plantearíamos el escenario de seguir jugando en noviembre y diciembre. De momento, la idea es volver el 13 de julio".

Además agregó: "Los tenistas están de acuerdo conmigo. Yo he hablado con todos los miembros del Consejo de Jugadores. He hablado con Nadal, con Federer y con Djokovic, y están de acuerdo que se deben intentar jugar los torneos más importantes. Por eso tiene sentido haber movido Roland Garros a septiembre. Tendría menos sentido jugar el US Open tres semanas más tarde. Si el tenis no se reanudara a principios de septiembre, dudo mucho que sea más adelante".