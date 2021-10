Según Wikipedia, Damián Marcelo Manusovich nació en Buenos Aires el 30 de abril de 1973 y es un exfutbolista argentino. Jugaba como lateral izquierdo y su paso más significativo por San Lorenzo, donde dejó una recuerdo en la hinchada.

Actualmente Manusa trabaja como periodista en ESPN 90 minutos de fútbol y comentarista en ESPN y ESPN. Su perfil bajo lo mantuvo siempre inalterable, hasta que hoy por la tarde en el programa del Pollo Vignolo se despachó con una análisis pormenorizado sobre River, el puntero de la Liga Profesional.

Lejos de ser una buena consideración, Manusovich dejó al descubierto al Millonario y eso lo transformó en tendencia en Twitter, con muchas voces a favor y otras tantas en contra.

"A mi algo del partido de ayer me llamó la atención (NdR: ante San Lorenzo) y por eso me fui a investigar un poquito. Entonces observé la posesión de pelota de River durante el cotejo y en relación a eso la cantidad de faltas que hace", comenzó en el relato el ex defensor.

"Con un 68 por ciento de posesión cometió 17 faltas, lo cual me pareció mucho, pero además seguí investigando y me encontré con que Santiago Simón hizo 5 faltas y no fue amonestado. Esto no es opinión, es información y no quiero decir con esto que River haga trampa, pero lo que hay que ver es que los árbitros le permiten jugar de esta manera", agregó.

River es el equipo que más faltas comete cada 90 minutos [16.1] en el campeonato. Pero también es el cuarto con más amarillas recibidas por partido [2.53].

Pero sobre el final el hombre de los rullos prominentes fue más allá y se despachó: "Nadie duda que River es uno de los mejores equipos del continente, pero no son todas flores y esto es parte de su estrategia para ganar. El tema es como árbitro deberías saber qué equipo vas a dirigir el fin de semana y ver como se comporta en determinados aspectos".

Esto generó un enorme debate en el estudio, pero además continuó en las redes sociales, donde muchos trataron de anti River a Manusovich, a la vez que otros aprovecharon para pegarle al equipo de Marcelo Daniel Gallardo.