El rugby otra vez en la mira: "Me empezaron a golpear en la cara y en el piso”

En días de muchas críticas al deporte de la pelota ovalada, un nuevo hecho polémico. Dos jóvenes de 17 y 18 años integrantes del Tala Rugby Club de Córdoba, han sido denunciados por participar en una violenta golpiza a un chico que no los habría dejado pasar a una fiesta en un barrio privado.

La víctima, Lautaro Insúa, habló en Canal 12 de dicha provincia y contó los detalles del hecho: “Después de la fiesta de egresados, quisimos seguir los festejos en una casa y un grupo de personas entró ilegalmente porque es una propiedad privada y no estaban invitados. Por temas de la pandemia, queríamos que hubiera poca gente. Cuando se les pidió que se vayan, estos chicos me empezaron a golpear en toda la cara y en el piso”.

Además, Lautaro identificó a los supuestos agresores. “En total entraron a la casa cuatro chicos y solo dos de ellos me golpearon, que son Mateo Soler y Tadeo Toraso. No teníamos ningún tipo de relación, no los conocía”.

Por lo que trascendió, Mateo es hijo de Facundo Soler, exintegrante de la Selección argentina de Rugby de la década del noventa, quien disputó 25 partidos con la camiseta albiceleste y también fue jugador de Tala, club que ha quedado en la mira tras este hecho de violencia.

Ante la consulta de la periodista sobre cómo llegaron los rugbiers al lugar, Insúa explicó que “la fiesta fue en un barrio privado y estos chicos ingresaron por contacto con otras familias del lugar, que nada tenían que ver con la fiesta”.

En la imagen se pueden ver graves golpes en la nariz y en el rostro de Insúa: “Lautaro está vivo porque Dios es grande y porque sus amigos lo ayudaron a salir. Si hubiera estado solo, hubiera pasado lo que le pasó al chiquito de Gessel”, remarcó su mamá haciendo referencia a la muerta de Fernando Báez Sosa.

En las últimas horas, el club emitió un comunicado y lo compartió en sus redes sociales, repudiando el hecho, que sigue siendo investigado, por ahora sin detenidos.