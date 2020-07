El próximo lunes reabrirán los natatorios de Mendoza

Según confirmó el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, el próximo lunes podrán reabrir sus puertas los natatorios de la provincia.

El regreso a la actividad será bajo un estricto protocolo en donde, entre otras normas, no se podrá utilizar las duchas ni vestuarios.

La mala noticia es que de las 30 piletas que hay en la provincia de Mendoza, 8 debieron cerrar sus puertas por los efectos negativos de la pandemia. Así, Chiapetta manifestó que “quedan 22 natatorios y no todos abrirán, seguramente”. “Por cuestiones económicas, ya que con los protocolos, la apertura de las mismas no será redituable para todos, algunos propietarios, seguramente, no abrirán. Hay que entender que el costo de mantener estas piletas en funcionamiento es muy elevado”, indicó.

Por otro lado, el subsecretario agregó: “El protocolo ya fue aprobado y habilitaremos porque no hay un gran número de natatorios. Además, hay que ver cuántos se animarán a volver a entrenar”.

A la hora de explicar porqué vuelven las piletas y no así las canchas de fútbol 5 tiene que ver con que el número total de complejos natatorios son 22, a diferencia de las canchas que son 110.