El Napoli subasta una histórica camiseta de Maradona para hacer frente al coronavirus

Una camiseta utilizada por Diego Maradona en el Napoli de Italia, en 1987, será subastada en el marco de una cruzada solidaria para reunir fondos en la lucha contra la pandemia de coronavirus en esa ciudad del sur italiano.



La iniciativa, según publica este miércoles la Gazzetta dello Sport, fue organizada por la Fundación Cannavaro-Ferrara de los ex jugadores Fabio Cannavaro y Ciro Ferrara.



"Nunca me hubiera imaginado tener que desprenderme de una camiseta de Diego pero lo hice por esta causa para reunir ayuda y recursos en la lucha contra la pandemia", reveló Ferrara.



Además de la camiseta de Maradona, los organizadores consiguieron la adhesión de varios jugadores y ex jugadores italianos que donarán recuerdos para subastar.



Entre otros se sumaron Vincenzo Montella, Ciro Inmobile, Lorenzo Insigne, Mario Balotelli y Fabio Quagliarella.



Por su parte, los hermanos Fabio y Paolo Cannavaro aseguraron que "seguimos comprometidos en varios frentes y el de nuestra ciudad sigue siendo primario. Cada vez que se siente el devolver lo que Nápoles nos sigue dando sin pedir nada a cambio".